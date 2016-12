Rapperul Nelly, arestat pentru posesie de droguri

Rapperul Nelly a fost arestat sub acuzaţia de posesie de droguri, sâmbătă, după ce autocarul în care acesta călătorea a fost oprit de un poliţist din statul american Tennessee, care a constatat că artistul avea asupra sa substanţe interzise. În urma efectuării unui control, în autocar au fost descoperite atât metamfetamină, cât şi o cantitate mică de marijuana şi dispozitive specifice consumului de droguri. În plus, în autocar au fost descoperite mai multe pistoale. Astfel, Nelly a fost pus sub acuzare pentru posesie de droguri, posesie de marijuana şi posesie de dispozitive specifice consumului de substanţe interzise. În acest caz a fost arestat şi un alt bărbat care se afla în acelaşi autocar cu rapperul.

Şi în anul 2012, autocarul cu care rapperul Nelly se deplasa în turneu prin SUA a fost supus unui control de rutină, în urma căruia poliţiştii au descoperit mai multe tipuri de droguri. Atunci, rapperul a fost reţinut, dar a fost eliberat deoarece unul dintre membrii echipei sale a luat asupra sa toată responsabilitatea.

Cornell Haynes Junior, în vârstă de 40 de ani, cunoscut sub numele de scenă Nelly, este un rapper din St. Louis, Missouri, care a avut succes începând cu anul 2000, când a semnat un contract cu Universal Records. A apărut alături de grupul St. Lunatics încă din 1996. Este unul dintre cel mai bine vânduţi rapperi din toate timpurile, având peste patruzeci de milioane de discuri vândute.