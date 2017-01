Răscoala finanţiştilor!

LE-A AJUNS CUŢITUL LA OS. Activitatea în Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa a fost blocată, ieri, după ce angajaţii instituţiei au declanşat un protest spontan, acţiuni similare fiind organizate în toate administraţiile financiare din judeţ şi în trezorerii, angajaţii reunindu-se la DGFP Constanţa. Protestatarii, aproximativ 400 la număr, au decis întreruperea lucrului după ce au auzit despre acţiunea colegilor lor din Bucureşti şi din alte judeţe ale ţării, astfel că ieri, în jurul orei 13.00, au ieşit în faţa instituţiei, nemulţumiţi că nu şi-au primit stimulentele de două luni şi că salariiile le-au fost diminuate cu mai mult de 25%. Participanţii la acţiunea spontană s-au manifestat zgomotos timp de câteva ore, strigând: „Daţi-ne banii”, „Jos Guvernul”, „Hoţii!”. Ei au spus că nu mai pot trăi cu veniturile modeste pe care le-au primit în ultimele două luni, care îi pun în imposibilitatea de a-şi achita ratele, datoriile şi utilităţile. „Am salariul minim pe economie, adică 600 de lei, în care sunt incluse impozitele şi contribuţiile. Scăzând aceste taxe, am luat în cursul lunii trecute 370 de lei, în condiţiile în care am un copil la şcoală şi responsabilităţi financiare, credite la bancă şi un soţ bugetar”, a declarat o funcţionară nemulţumită. „Este a doua lună când primesc acest salariu de 500 de lei. Am ajuns la limita suportabilităţii. Nici nu mai ştiu de unde m-am împrumutat şi câţi bani am de dat. Nu se poate trăi în aceste condiţii”, a spus un alt bugetar. Prezent la Constanţa, preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Finanţe, Alianţa Federativă a Funcţionarilor Publici Sed Lex, Vasile Marica, a declarat că acţiunea nu va înceta până când ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, nu va semna pentru acordarea stimulentelor. „Este un protest spontan, previzibil. Eu am anunţat ministrul şi pe toată lumea că este posibil ca în toată ţara să se întâmple lucrul acesta şi, în situaţia aceasta, Finanţele României pot fi în pericol, pentru că oamenii nu pot să muncească pe 600 lei, în condiţiile în care statul s-a angajat ca din veniturile pe care le atragem la bugetul statului să ofere o parte din ele ca recompensă. Oamenilor le-a ajuns cuţitul la os. Din păcate, avem o proastă guvernare, cu nişte oameni dobitoci care nu înţeleg ce se întâmplă în această ţară”, a spus Marica.

POPRIRI PE SALARII. Directorul executiv adjunct al DGFP Constanţa, Emil Mihăilescu, a declarat că îşi înţelege colegii şi că nu le poate cere să facă performanţe cu salariile pe care le primesc. „În ultimele două luni, veniturile salariale s-au diminuat semnificativ, nu cu 25%, ci cu 70-80%. Angajaţii din finanţele constănţene au salarii între 350 şi 700 de lei. Din păcate, din cei 850 de angajaţi, 20% au ajuns să aibă popriri pe salariu. De exemplu, o angajată a direcţiei a plecat luna trecută cu 250 de lei acasă pentru că o parte din salariu a fost oprită de către banca unde era datoare”, a spus Mihăilescu. El a adăgat că în cazul în care aceste acţiuni continuă, impactul asupra bugetului de stat va fi major, având în vedere că veniturile la bugetul de stat se atrag prin Ministerul Finanţelor. În plus, contribuabilii care vor avea nevoie de un certificat fiscal, o adeverinţă sau să depună o declaraţie vor avea de suferit.

SOLIDARITATE. În semn de solidaritate cu colegii de la DGFP Constanţa, la acţiunea de protest din faţa instituţiei a participat şi preşedintele Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, Ioana Purcărea. „Am venit în calitate de reprezentant al oamenilor noştri. Legea salarizării unitare şi toate celelalte legi, dar şi ideea de asumare a Legii Educaţiei sunt nişte ilegalităţi. Înţeleg nemulţumirile colegilor noştri din Finanţe”, a spus Purcărea. Şi angajaţii Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri la Bugetul Local (SPITVBL) au oprit lucrul ieri, la ora 15.00, în semn de solidaritate. Şi ei s-au arătat nemulţumiţi de reducerile salariale practicate de guvern, care i-au adus în situaţia de a nu-şi mai permite să plătească întreţinerile şi ratele la bănci. „Salariile noastre sunt făcute după aceleaşi criterii nejuste. Există diferenţe foarte mari între salariile a două persoane care ocupă aceeaşi funcţie. Aceste stimulente permiteau departajarea salariilor. Suntem afectaţi de aceleaşi reglementări salariale şi vom participa la acţiunile de protest atât timp cât cei din Finanţe îşi vor cere drepturile”, a declarat directorul executiv al SPITVBL, Virginia Uzun.

IGNORAŢI. Câteva sute de funcţionari din Ministerul Finanţelor au declanşat ieri, la orele prânzului, un protest spontan şi s-au strâns în holul principal de la intrarea în instituţie. Revolta s-a extins apoi şi în ţară, în: Constanţa, Timiş, Alba, Iaşi, Cluj, Buzău, Hunedoara, Arad, Satu Mare, Teleorman, Braşov, Prahova, Galaţi, Suceava, Mureş, Giurgiu, Piteşti, Dâmboviţa, Bacău şi Bihor. Dacă în ţară protestele au luat sfârşit odată cu încheierea programului, la Bucureşti, acţiunea a continuat până seara târziu, cu huiduieli la adresa guvernanţilor. Angajaţii prezenţi pe culoarele ministerului au cerut demisia ministrului Gheorghe Ialomiţianu. Deşi pe parcursul zilei au avut loc trei runde de negocieri la sediul Finanţelor între protestatari şi reprezentanţii ministerului, acestea au eşuat. Şeful ANAF, Sorin Blejnar, a declarat, la finalul negocierilor cu reprezentanţii protestatarilor, că nu crede că oamenii îşi vor primi banii pierduţi pe ultimele două luni şi că aceste stimulente nu reprezintă, neapărat, un drept al angajaţilor de la Finanţe. De altfel şi premierul Emil Boc le-a transmis miniştilor, în timpul şedinţei de guvern, că trebuie să înţeleagă cu toţii foarte clar că stimulentele salariale se acordă doar pe criterii de performanţă, atunci când angajatul îşi depăşeşte sarcinile de serviciu, nu în mod automat.