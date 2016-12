Răscoala primarilor condamnați

După ce prefectul a semnat ordinul pentru demiterea primarilor Constantin Micu (Tuzla), Dumitru Dedu (Mircea Vodă) și Gheorghe Chirciu (Oltina), pe motiv că toți trei au fost condamnați la închisoare, administrațiile celor trei comune s-au cam dat peste cap. La câteva zile după ce au rămas fără funcții, cei trei foști primari nu au stat pe gânduri și au atacat în instanță ordinul prefectului prin care au fost demiși. Ei consideră că actul respectiv este ilegal, în condițiile în care ei au fost condamnați în urmă cu aproximativ doi ani. Ei își bazează argumentația pe faptul că, în acești doi ani, predecesorii prefectului Constantin Ion au încercat fără succes să îi demită, pe fondul unei lacune legislative. Tehnic, ei fuseseră condamnați la închisoare cu suspendare, iar legea preciza doar că edilii care au primit pedepse privative de libertate trebuie demiși. Nu se spunea clar ce se întâmplă dacă cei vizați sunt condamnați, dar nu ajung după gratii din cauza suspendării pedepsei. Este pedeapsa privativă de libertate sau nu? Lacuna a fost rezolvată de curând de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a decis că o condamnare la închisoare, fie ea cu executare sau cu suspendare, este una privativă de libertate.

MAREA RĂZVRĂTIRE Fostul primar din Oltina Gheorghe Chirciu a explicat că a cerut instanței anularea documentului prin care și-a pierdut mandatul pentru că, în cazul lui, actul nu mai are niciun temei. „Nu este corect să fiu demis din moment ce am cazierul curat. A trecut perioada de încercare, mi s-a acceptat și cererea de reabilitare, așa că mi s-a șters pedeapsa”, a explicat Chirciu. Amintim că el a fost condamnat, în 2013, la două luni de închisoare cu suspendare pentru că a tras cu o pușcă de vânătoare pe o miriște de la marginea satului fără a avea permis de port-armă. Lui i s-a impus și un termen de încercare de doi ani, care a expirat deja. La rândul său, fostul primar din Tuzla a catalogat ordinul prin care a fost demis drept un abuz și a spus că va dovedi în instanță acest lucru. Micu a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu suspendare pentru delapidare, după ce a folosit cardurile Primăriei pentru a alimenta autoturisme care nu aparțineau administrației publice. Și fostul primar din Mircea Vodă, Dumitru Dedu, a ales să conteste decizia prefectului, cu toate că, săptămâna trecută, el nu era foarte hotărât în această privință. „Am luat decizia după ce m-am consultat cu avocații. Până la urmă, instanța trebuie să decidă”, a spus Dedu. El a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu suspendare, pentru fals și uz de fals, după ce a măsluit mai multe documente necesare obținerii de fonduri europene.

S-A SCHIMBAT MODIFICAREA! În ceea ce îl privește pe primarul din Castelu, Nicolae Anghel, care, potrivit prefectului, urma să fie demis la sfârșitul acestei săptămâni, lucrurile s-au schimbat radical. În urmă cu o săptămână, prefectul Constantin Ion a explicat că îl va demite pe edil imediat ce va primi, din partea secretarului comunei, un referat necesar pentru eliberarea ordinului. Planurile i-au fost date peste cap după ce instanța a acceptat cererea primarului de revizuire a hotărârii judecătorești prin care Anghel a fost condamnat. „Am adus noi argumente și noi probe, așa că dosarul a revenit pe rolul instanței. Practic, decizia de condamnare nu mai este definitivă, iar eu nu mai pot fi demis”, a declarat, pentru „Telegraf”, Nicolae Anghel, care a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și neglijență. Am cerut și părerea prefectului în legătură cu acest subiect, însă, până la închiderea ediției, nu am primit niciun răspuns.

Administrația din Tuzla revine pe un făgaș normal

Aflată în vid administrativ după demiterea primarului Constantin Micu și suspendarea viceprimarului Taner Reșit la un interval de timp foarte scurt, comuna Tuzla a intrat pe un făgaș normal. Consilierii au desemnat, ieri, un ales local ce a preluat, temporar, atribuțiile viceprimarului și ale primarului. Ei au stabilit ca frâiele administrației din Tuzla să fie ținute de consilierul local PSD Ion Moisei, singurul propus pentru acest post. El se va ocupa, temporar, de conducerea Primăriei. Tot ieri, viceprimarul Taner Reșit a fost plasat în arest la domiciliu, după aproape o săptămână petrecută după gratii. Amintim că Reșit a fost arestat preventiv, săptămâna trecută, pentru șantaj. În cazul în care va fi eliberat, el va prelua atribuțiile de primar al comunei Tuzla.