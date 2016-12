Răsfăţ cu băi de plante pentru pensionari

Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a pus la dispoziţia pensionarilor, pentru luna august, 926 de bilete de tratament, în 41 staţiuni balneare. Pensionarii constănţeni ard de nerăbdare să plece, pentru relaxare şi tratament, în staţiunile balneoclimaterice din zonele montane. Îşi completează cererile cu luni de zile în urmă la Casa de Pensii şi aşteaptă cu sufletul la gură să plece în staţiunea preferată. Cele mai multe cereri sînt înregistrate în lunile de vară. Marioara Dragomir s-a întors recent din Slănic Prahova şi se declară mulţumită de condiţiile de cazare şi de tratament. În cele 18 zile petrecute în staţiunea balneară a beneficiat de zece bilete în mină, zece băi saline într-un bazin în aer liber, băi de plante, băi galvanice etc. „Mîncarea a fost excepţională, nici nu a trebuit să cumpăr altceva. La finalul sejurului a fost organizată o masă festivă, cu tombolă”, a declarat pensionara în vîrstă de 73 de ani. Marioara Dragomir are, în prezent, o pensie de 400 de lei, iar sejurul la munte a costat-o jumătate din pensie, adică 200 lei. În plus, a plătit 100 lei biletul dus-întors cu trenul spre Slănic Prahova. Pentru a intra în posesia biletelor de tratament, pensionarii trebuie să prezinte o cerere tip, talonul de pensie, recomandarea medicală pentru anul în curs, copie după actul de identitate şi suma necesară achitării biletului, respectiv 50% din cuantumul pensiei, care include 18 zile de cazare, masă şi tratament.