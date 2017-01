Rasova rămâne fără locuri de veci

„Pământ ești și în pământ te vei întoarce”, citește preotul din moliftelnic la fiecare înmormântare, însă problema în multe sate și comune din România, cu cimitire vechi, este că cei ce trec în neființă nu vor mai avea unde să se „întoarcă”, întrucât necropolele s-au umplut. Puse în fața acestei situații, autoritățile locale sunt nevoite să construiască noi cimitire, fie că bugetul le permite sau nu. Și la Rasova se cam termină spațiul din cimitir, însă, din fericire, Primăria are bani pentru a amenaja unul nou.

CIMITIR „CA LA ORAȘ” Primarul din Rasova, Alexandru Dorel, a declarat că a inițiat un plan de construire a unui cimitir ortodox, ce va fi amplasat la intrarea în comună dinspre Cernavodă. „Cimitirul vechi de 100 de ani este deja plin, iar oamenii cu greu își fac loc în locurile de veci pentru a-și înmormânta morții. În comună avem o populație cu 3.993 de persoane și nu avem încotro, trebuie neapărat să luăm măsuri. După statisticile noastre, mor anual în jur de 50 de persoane pe an, așa că am inițiat un proiect de construire a unui cimitir nou pe care să-l amplasăm la intrarea în comună, pe un teren de 1,7 hectare. Dacă tot ne apucăm de o treabă, o vom face ca la carte. Cimitirul va avea un gard din plasă și este prevăzut cu alei pietonale din pavele. Monumentele funerare vor fi din marmură... Cu alte cuvinte, va arăta ca un cimitir de la oraș. În plus, va putea fi folosit încă 100 de ani de acum încolo, pentru că vor fi 900 de locuri. Oricine își va dori să obțină un loc de veci va lua legătura cu Serviciul de Stare Civilă și oamenii cu pretenții își vor putea face fie cavouri, fie cripte. Oricum, cert este că-l vom face, întrucât îl vom finanţa din bugetul local. Investiția se ridică la aproximativ 800.000 de lei. Așteptăm să primim avizele necesare, iar apoi ne vom apuca de lucru”, a declarat primarul.