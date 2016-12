Răspuns sec din partea FRF

După ce Gheorghe Hagi a acuzat felul în care jucătorii crescuți la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi” sunt tratați la acțiunile naționalelor de juniori ale României, Federația Română de Fotbal a răspuns vineri printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial. Astfel, oficialii federali au prezentat statistica convocărilor, susținând atât faptul că micii fotbaliști constănțeni se numără printre cei chemați la meciurile oficiale, dar și că Ianis Hagi a fost chemat la acțiunile de verificare ale reprezentativei U19, dar nu a fost lăsat să vină la lot de FC Viitorul și AC Fiorentina. Iată comunicatul integral al FRF:

„În urma scrisorii deschise a domnului Gheorghe Hagi, manager tehnic FC Viitorul și Academia Hagi, din data de 21 septembrie 2016, Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal evidențiază următoarele concluzii de ordin statistic privind prezența jucătorilor FC Viitorul și Academiei Hagi la acțiunile loturilor naționale:

- În ultimul an, la acțiunile selecționatei Under 19 au participat 11 jucători legitimați la Academia Hagi plus încă doi care aparțin Academiei, dar sunt împrumutați (Vlădescu și Grecu).

- În top 3 „minute jucate” în ultimul an la nivel Under 19 se regăsesc doi fotbaliști de la Academia Hagi: 1. Pașcanu (Leicester - 940 minute), 2. Căpușă (AGH - 793 minute), 3. Kilyen (AGH - 762 minute). În top 10 „minute jucate” se regăsesc 5 fotbaliști de la Academie.

- Aceste cifre au fost realizate în ciuda faptului că, în perioada 23 martie - 30 martie 2016, pentru turneul din Republica Moldova, Academia nu a pus la dispoziție cei 6 jucători convocați, invocând faptul că nu este vorba de o dată din calendarul FIFA.

- Cu privire la prezența lui Ianis Hagi la acțiunile selecționatei Under 19, jucătorul a fost convocat, dar clubul a solicitat să nu participe la turneul Caput Mundi al echipei naționale din perioada 25 februarie - 4 martie 2016, în vreme ce clubul Fiorentina nu a permis prezența lui la lot pentru „dubla” cu Israel din 6-11 august, motivând faptul că nu este vorba de o dată din calendarul FIFA.

- La ultima acțiune a reprezentativei Under 19, în Finlanda, au fost prezenți 4 fotbaliști de la Academia Hagi, plus Ianis Hagi și Grecu, fotbalist al Academiei, dar care evoluează sub formă de împrumut la SCM Pitești. Din cei 12 fotbaliști din România convocați, 5 aparțin de Academia Hagi.

- La nivelul reprezentativei U21, în cele 9 partide din actuala campanie de calificare la Euro 2017 au fost utilizați 29 de jucători, 28% fiind jucători sau foști jucători de la Viitorul, adică 8.

- Situația titularizării jucătorilor și foștilor jucători de la Viitorul a fost aceasta: 4 titulari cu Armenia (3-0), 6 titulari cu Bulgaria (0-2), 3 titulari cu Armenia (3-2), 4 titulari cu Luxemburg (1-0), 2 titulari cu Danemarca (0-2), 4 titulari cu Țara Galilor (1-1), 3 titulari cu Țara Galilor (2-1), 2 titulari cu Danemarca (1-3). Practic, Viitorul a avut în medie 3 jucători titulari la fiecare meci al României U21”.

