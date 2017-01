Răspunsul Enel la acuzația că refuză să oprească facturarea taxei Radio - TV

Așa cum v-am promis, revenim asupra materialului "Enel așteaptă intervenția unui mort pentru a opri facturarea taxei Radio - TV?", prezentat în ediția din 3 ianuarie, după ce am primit un răspuns de la Enel Muntenia cu privire la cazul constănțencei care solicită fără rezultat sistarea facturării controversatei taxe la adresa la care a locuit tatăl femeii, în prezent decedat. Amintim că am abordat acest subiect după ce cititoarea ziarului nostru ne-a sesizat asupra faptului că la locuința tatălui ei se înregistrează consum energetic zero de luni bune, însă factura continuă să fie încărcată cu taxa Radio - TV.

Iată ce spune Enel Muntenia despre această speță: "În data de 22 decembrie 2016 s-a cerut rezilierea contractului de furnizare de către urmașii titularului de contract. Au fost contactate atât sotia titularului de contract, cât și fiica acesteia, pentru a solicita actul de moștenire, cel primit deja fiind incomplet. Conform legislației în vigoare, imediat ce documentația este completă, se va

rezilia contractul". În fața unui atare răspuns, în general nu poți decât să accepți birocratica realitate - nu s-au respectat toate regulile, la dosar nu sunt toate avizele date de comisii, comitete și alte entități funcționărești, așa încât, împricinata nu are decât să mai facă un efort și să se prezinte cu fițuicile lipsă la Enel, pentru a-și vedea taxa anulată.

Dar... Există un mare "dar"... După obținerea răspunsului de la Enel Muntenia, am contactat-o pe cititoarea Telegraf, care ne-a relatat că documentele solicitate pentru cererea de reziliere a contractului sunt la sediul firmei din... ianuarie 2015 (DOUĂ MII CINCINCISPREZECE!!!). La acea dată, femeia a remis întreaga documentație necesară anulării contractului în care titular era tatăl ei (care trecuse de curând la cele sfinte) cu solicitarea de întocmire a unui nou contract care să o aibă ca titulară pe soția acestuia. Solicitarea cu pricina a rămas, evident, fără răspuns, însă documentele ar trebui să se afle în posesia Enel.

Nu-i nicio problemă. Femeia, obișnuită deja cu așa-numitul dialog cu furnizorul de electricitate, nici nu a mai protestat. A remis încă odată documentația din ianuarie 2015 către Enel și se așteaptă să primească încă o scrisoare în care i se cer noi documente.