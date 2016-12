Rastovac şi Gosic, reactivaţi la FC Farul

ANTRENAMENTE CU PRIMA ECHIPĂ. După opt luni de surghiun la formaţia secundă, pigmentate cu antrenamente în zorii zilei, la Baza Sportivă “Triunghi”, dar fără jocuri oficiale, slovenul Andrej Rastovac şi sârbul Dragan Gosic au fost rechemaţi de antrenorul Ştefan Stoica să se pregătească la prima echipă a grupării de pe litoral. Decizia tehnicianului i-a surprins pe cei doi, mai ales că a venit în apropierea termenului limită dat de FRF în privinţa achitării datoriile acumulate către Rastovac şi Gosic de către clubul constănţean. „Nu ştiu de ce am fost chemaţi la prima echipă pentru că nu ne-a spus nimeni motivul. Ultima oară când am vorbit cu cei din conducere mi s-a reconfirmat că sunt jucător la echipa secundă. Pentru mine este o plăcere să mă antrenez din nou alături de băieţii de la formaţia din Liga I, însă nu mă entuziasmez, întrucât, la Farul, drumul de la prima echipă la antrenamente de unul singur, la ora 7.00, este foarte scurt. În privinţa restanţelor financiare, ştiu că-mi voi primi banii pentru că există un contract şi trebuie respectat. Am discutat cu avocatul meu şi mi-a spus că banii ar fi trebuit să-mi intre deja în cont, însă Farul a venit cu alte acte şi a contestat din nou decizia”, a declarat fundaşul sloven. „A fost destul de greu să mă antrenez cu prima echipă după o pauză atât de lungă, dar m-am bucurat. Sunt jucătorul Farului şi, dacă se va apela la serviciile mele, sunt pregătit”, a adăugat atacantul sârb. Cei doi ar putea fi însă surpriza returului la FC Farul, “Mourinho” neexcluzând varianta folosirii lor în meciurile oficiale. „Au pierdut o jumătate de an, au nevoie de antrenamente şi de câteva meciuri de la echipa secundă pentru a-şi reveni, dar returul este lung. De ce să nu-i folosim dacă încă sunt jucătorii Farului? Poate este nevoie de ei şi nu-i exclus să apelăm la ei”, a recunoscut Stoica. În privinţa lui Marko Randjelovic, lucrurile par complicate, fundaşul central sârb fiind în continuare la Belgrad în încercarea de a obţine un împrumut până în vară la FC Farul.

PĂCURARU, TITULAR LA CHIAJNA. Altfel, constănţenii au făcut ieri un singur antrenament, exersând în special faza ofensivă în vederea partidei cu Concordia Chiajna, programată duminică, de la ora 11.00, în etapa a 19-a a Ligii a II-a. „Chiajna este o echipă puternică şi a avut ghinion pentru că nu a obţinut măcat un punct în meciul cu Sportul”, a spus Stoica. Tehnicianul nu-l va putea folosi pe Ben Teekloh, suspendat din cauza cumului de cartonaşe galbene, urmând să-l titularizeze pe Vasile Păcuraru pe postul de mijlocaş la închidere. „Ne aşteaptă un meci dificil, pentru că vom întâlni o formaţie bună, care va evolua cu multă ambiţie în disputa cu noi. Trebuie să facem însă un joc bun şi să luăm cele trei puncte, graţie cărora am urca pe un loc de promovare. În tur, când am pierdut cu 4-1, a fost un rezultat mincinos şi trebuie să spălăm ruşinea de atunci”, a spus Păcuraru.