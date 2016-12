Rastovac şi Pahor au refuzat diminuarea contractelor

Cu cinci zile înaintea plecării în cantonamentul din Italia, FC Farul este aproape de definitivarea lotului cu care va aborda sezonul viitor. Conducerea clubului constănţean a rezolvat deja problema transferului a patru jucători, care au semnat contracte de joc cu formaţia de pe litoral. Astfel, veteranul Cristi Şchiopu a parafat un angajament pe un an, cu drept de prelungire pentru încă un an, Radu Sardescu şi Liviu Ştefan vor rămîne la Constanţa două sezoane, în timp ce Marius Ene a semnat pe trei ani. În plus, tratativele cu Vasilică Cristocea, Cosmin Paşcovici şi Lucian Leu sînt aproape de final, cei trei avînd şanse mari să fie înregimentaţi de FC Farul în zilele următoare. Din păcate, gafele fostei conduceri a clubului afectează echipa constănţeană, jucătorii cu contracte foarte mari refuzînd să accepte o diminuare a acestora. “Pot spune că în cadrul lotului vor rămîne doar jucători care vor să pună osul la treabă, nu cei cu contracte fabuloase, care nu prind nici măcar lotul de 18. La renegocieri au fost inflexibili la situaţia de criză prin care trece clubul şi întreg fotbalul românesc. Noi vom plăti doar valoarea, iar dacă jucătorii nu înţeleg aceste lucruri, vom lua măsuri”, a avertizat Crainiciuc. Primii vizaţi sînt slovenii Andrej Rastovac şi Jan Pahor, care nu vor face parte din lotul pentru Italia. Primul nu intră în vederile antrenorului Marius Şumudică, în timp ce Pahor are piciorul în ghips, după ce s-a accidentat în timpul meciului cu Unirea Slobozia, de vineri seara. De altfel, cei doi nici nu au participat la antrenamentul de ieri dimineaţă. Nici atacantul Alin Nica, venit în proba de la Olimpia Rm. Sărat, nu a convins şi a părăsit deja Constanţa.

Ieri, constănţenii au efectuat o singură şedinţă de pregătire, plecînd în cursul după-amiezii către Bucureşti, unde vor face astăzi vizita medicală la Institutul de Medicină Sportivă. În Capitală va face joncţiunea cu lotul constănţean şi noua achiziţie a Farului, Bogdan Andone, care a sosit, ieri, din Cipru.

Fatai a revenit la Constanţa

La antrenamentul de ieri a fost prezent şi Kehinde Fatai, mijlocaşul nigerian fiind plecat timp de o săptămînă la echipa naţională de tineret a Nigeriei. Jucătorul în vîrstă de 18 ani a participat la un stagiu de pregătire în vederea participării la turneul final al Campionatului Mondial de tineret, care va avea loc în perioada 24 septembrie - 16 octombrie, în Egipt. Fatai a fost titular în cele trei meciuri de pregătire disputate de nigerieni, marcînd două goluri. “La naţională dau goluri, pentru că joc atacant”, a explicat Fatai, care va pleca la începutul lunii septembrie în Egipt, pentru a lua parte la turneul final, unde Nigeria este în Grupa B, alături de Venezuela, Spania şi Tahiti.

Tot ieri, fostul consilier tehnic de la prima echipă, Cristian Cămui, a fost desemnat antrenor principal la FC Farul II, formaţie care evoluează în Seria a II-a a Ligii a III-a. Fostul tehnician al constănţenilor, Ion Constatinescu, va prelua grupa de juniori născuţi după 1994, şi va pierde, cel mai probabil, şi postura de şef al Centrului de Copii şi Juniori al grupării de pe litoral. În plus, fostul antrenor principal al Farului în ultimele etape din sezonul trecut, Lucian Marinof, a ales să părăsescă clubul constănţean, mutîndu-se la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi”.