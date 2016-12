Răsturnare de situaţie în cazul Vădineanu

Dosarul cazului Vădineanu, departe de a fi finalizat, capătă dimensiuni incredibile şi spectaculoase. Din inculpată, Liliana Vădineanu vrea sau cel puţin încearcă să devină victimă. Femeia vrea să demonstreze că a fost şantajată de către cei doi tineri care i-au anunţat soţul că urmează să fie omorât şi va depune o plângere în acest sens. Nici fostul ei soţ nu este pierdut din vedere în ceea ce priveşte plângerile penale. „În cursul zilei de mâine (n.r.- astăzi) vom depune o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa pentru şantaj împotriva celor doi tineri şi pentru ameninţare împotriva fostului soţ”, a declarat avocata Lilianei Vădineanu, Carmen Ciocan. Potrivit avocatei, cei doi tineri i-ar fi cerut Lilianei Vădineanu sume de bani pentru a nu-i spune soţului despre planurile diabolice pe care aceasta le avea. Mai mult, avocata afirmă că există probe care să susţină ambele plângeri, precum mesaje şi înregistrări audio, care au fost deja depuse la dosar.

RĂZBUNARE „Ea încearcă acum să facă pe victima. Am auzit că vrea să depună plângere că am fi şantajat-o. Vom aştepta să vedem ce se întâmplă şi apoi, cel mai probabil, o vom da şi noi în judecată. Singurele înregistrări sunt cele în care ea ne spune ce şi cum să facem”, a declarat unul dintre tinerii care i-au salvat viaţa omului de afaceri constănţean. Fostul soţ al femeii, Daniel Tiberiu Vădineanu, spune că totul este cusut cu aţă albă şi că aceasta nu vrea decât să se răzbune. „Este o plângere nefondată. Va trebui să dovedească că am ameninţat-o. Mesajele de care spune ea pot fi trimise de pe orice telefon. Însă, dacă tot am ameninţat-o, de ce nu a depus această plângere până acum? De ce abia după acest scandal depune şi ea plângerea? Totul este cusut cu aţă albă! Planul ei a fost să mă distrugă, să mă vadă jos. Nu vrea banii, nu vrea copilul, vrea doar să se răzbune. Cel mai probabil o să îmi iau un apărător care să mă reprezinte”, a declarat Daniel Tiberiu Vădineanu.