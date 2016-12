Rata de infertilitate, în creştere

Ultimele statistici arată că rata de infertilitate, atât masculină cât şi feminină, este în creştere din cauza incidenţei crescute a bolilor cu transmitere sexuală, a vârstei tot mai înaintate de concepţie, precum şi a modificărilor de comportament social şi alimentar. În Romania, 30% dintre femeile de peste 35 de ani sunt infertile, procentul ajungând la 50% în cazul femeilor de peste 40 de ani. Din păcate, însă, 56% dintre femeile care suferă de această problemă nu se adresează medicului. Aşa cum arată ultimele date oficiale, în România există în acest moment 15 centre acreditate unde se realizează proceduri de fertilizare in vitro (FIV), aprox. 5.000 de cicluri efectuându-se, anual, în toata ţara. Majoritatea centrelor realizează 100-150 de astfel de cicluri pe an. Prin comparaţie, în Franţa există peste 150 de centre de fertilizare in vitro, unde se realizează în total peste 40.000 de cicluri FIV pe an. Rata de succes este de 35-40% în cazul fertilizarii in vitro – procent valabil şi în cazul procedurilor iniţiate în România. Statisticile internaţionale din domeniu arată că numărul de cicluri de tratament reproductiv a crescut în ţările dezvoltate cu 5-10% pe an, în ultimii cinci ani.