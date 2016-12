Raţă fiartă cu fassole

Tocmai pentru că nu m-am numărat (încă) printre cei care iau startul la “volanul” unui coş de cumpărături, ori de câte ori se inaugurează vreun nou supermarket, n-am realizat că sunt prins de febra consumismului decât mult, mult prea târziu. S-a-ntâmplat într-o seară, când m-am auto-surprins, chircit în partea de jos a unui raft de magazin, răscolind febril printre nişte conserve de tablă. „Ce faci acolo?!” m-a-ntrebat contrariată nevastă-mea. „Caut!”. „Asta e evident”, a adăugat ea, „cred că e puţin probabil ca, la 45 de ani, să te mai uiţi pe sub fustele femeilor sau să joci Ascunsa cu fiică-ta, într-un loc public...”. „Caut o conservă!”, am precizat, convins fiind imediat de stupidul situaţiei, întrucât eram băgat cu totul exact, dar exact sub raftul de conserve şi nu în raionul de nou-născuţi. „Au avut cassoulet, uite, scrie chiar aici, la numai 6,49 lei şi nu le găsesc, nu mai sunt conservele, a rămas doar preţul!?”. „Probabil s-or fi terminat”, a încercat ea împăciuitoare şi cu o undă de speranţă în glas, cum c-aş putea fi recuperat, totuşi, după un tratament medicamentos adecvat. „Adică – am insistat eu – să am chiar atât ghinion?!? Să se fi terminat chiar atunci când EU am descoperit că ăştia au cassoulet la numai şase lei patruşnouă?! Tu ai măcar habar ce-i ăla cassoulet, dragă?!?”. „Nu”, a răspuns ea sinceră, adăugând printre dinţi ce-ar face ea în cassoulet-ul meu...

Şi-atunci, s-a produs declicul. Recapitulând în minte ce-i ăla cassoulet, ca să-i luminez şi femeii minţile, am realizat... ce căutam de fapt: o conservă de fasole cu cârnaţi şi raţă răs-fiartă, ce-i drept fabricată în Franţa (poate chiar „la mama ei”, în regiunea Languedoc-Roussillon, ba poate chiar la Castelnaudary!), ce-i drept delicioasă, dar, la urma urmei, doar... o iahnie de fasole. Cu iluzia că „aici” era mai ieftină, decât „dincolo”. Cu ochii după etichete galbene, de reduceri. Şi de „promoţii”. Dacă, într-o zi, etichetele galbene ar fi înlocuite cu etichete roz, n-aş fi derutat? Nu m-aş simţi un pic gay?!... Dar dacă le-ar face maro, ca toată existenţa noastră zilnică, cum ar fi? Am simţi ceva? Dar „ei” (puterea supremă în marketing, vrăjitorii tehnicilor în vânzări) le fac numai galbene – un fel de breaking news de la televizor: Atenţie, costă doar atât, ca să nu le dăm chiar „moca”! Iar noi, bizonii, ne batem pe produse, printre rafturi. Caut de multă vreme nişte aer de Franţa, îmbuteliat – am auzit că japonezii chiar făceau aşa ceva, într-o vreme. Să nu-mi spuneţi că, dacă aş găsi, prin absurd, ar mirosi exact ca al nostru. Ar fi o mare deziluzie. Dar sunt convins că l-aş lua la promoţie cu mult, mult mai ieftin ca cel autohton, „fabricat în România”.