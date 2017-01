Rata inflaţiei, în afara intervalului ţintit de BNR

Banca Naţională a României (BNR) estimează că rata anuală a inflaţiei va continua să crească în al doilea trimestru şi nu va reveni în acest an în intervalul ţintit, de 2 - 4%, ci doar în cursul anului 2012, ceea ce înseamnă că banca centrală va rata ţinta pentru al cincilea an consecutiv. Rata anuală a inflaţiei a crescut de la 7,6% în februarie până la 8,01%, nivelul maxim înregistrat după luna august 2008. BNR a arătat, după şedinţa de politică monetară de marţi, că accelerarea inflaţiei a fost determinată de materializarea riscurilor de natura ofertei legate de creşterea semnificativă a preţurilor produselor alimentare şi ale combustibililor, evidenţiate în cadrul raportului asupra inflaţiei din luna februarie 2011, în contextul accentuării presiunilor acumulate pe pieţele internaţionale ale materiilor prime. Banca centrală ţinteşte pentru 2011 şi 2012 încadrarea inflaţiei în intervalul 2% - 4%. În aceste condiţii, noua prognoză de inflaţie a BNR pentru finele acestui an se plasează peste 4%. De altfel, Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, a declarat, în urmă cu trei săptămâni, că noua prognoză de inflaţie nu va depăşi 5%, sugerând astfel că va fi în afara intervalului ţintit de BNR. CA al BNR a analizat şi a aprobat, marţi, raportul trimestrial asupra inflaţiei, care analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.