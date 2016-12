Rată mare a mortalităţii infantile, din cauza sărăciei şi neinformării!

Rata deceselor la copiii de până în cinci ani este de peste două ori mai mare în România, faţă de media UE, sărăcia, starea infrastructurii, neinformarea şi migrarea personalului medical constituind principalele cauze care duc la un număr semnificativ de decese în rândul copiilor. Organizaţia “Salvaţi Copiii” a arătat, ieri, la lansarea unui program pentru reducerea mortalităţii în rândul copiilor, că în România decedează 10,1 copii la o mie de născuţi vii, în timp ce media mortalităţii infantile în UE este de 4,59 la o mie de născuţi vii. Potrivit Eurostat, trendul mortalităţii precoce a înregistrat o scădere în ultimii ani: 26,9 la o mie de născuţi vii în anul 1990, 18,6 în 2000 şi 11,99 în 2009. Pe de altă parte însă, şi numărul de nou-născuţi a scăzut în 2010 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. “Rata naşterilor premature, un factor de risc major al mortalităţii infantile, se ridică în România la nouă la sută, dublu faţă de alte state europene, ceea ce face ca ţara noastră să înregistreze cele mai multe decese infantile din UE. Prematuritatea şi complicaţiile pe care acestea le induce reduc drastic speranţa de viaţă a celor aprox. 20.000 de copii care se nasc anual înainte de termen”, a arătat preşedintele executiv de la “Salvaţi Copiii”, Gabriela Alexandrescu.

LA NIVEL MONDIAL, UN COPIL MOARE LA FIECARE TREI SECUNDE, CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ ANUAL DECEDEAZĂ APROXIMATIV 8,8 MILIOANE DE COPII

Aproape jumătate dintre aceste decese au loc din cauza anomaliilor congenitale şi afecţiunilor apărute pe perioada perinatală (48%), iar 30% din cauza bolilor aparatului respirator, bolilor infecţioase şi parazitare. Medicul pediatru Mihai Gafencu, profesor la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara, a arătat că sărăcia, dublată de scăderea accesului la educaţie, de starea infrastructurii, lipsa dotărilor medicale dar şi de lipsa medicilor de familie în rural contribuie la menţinerea unei rate importante în ce priveşte mortalitatea infantilă. Un alt aspect important îl constituie lipsa de informare a mamelor sau imposibilitatea de a face toate testele obligatorii în perioada sarcinii, care ar putea identifica din timp anumite probleme. “Este un lux dacă vrei să naşti un copil sănătos, dar şi opusul este valabil: natalitatea este dată de familiile sărace, de grupurile defavorizate”, a arătat Mihai Gafencu. Secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, dr. Raed Arafat, a declarat că doar analizele de bază pentru gravidă sunt gratuite, dar că nu exclude posibilitatea ca, în anumite zone, nici măcar acestea să nu fie asigurate. El a precizat însă că mortalitatea infantilă nu poate fi corelată doar cu sistemul medical, întrucât şi alţi factori, precum eduaţia sau nivelul de trai, contribuie la situaţia actuală. Pe de altă parte, Arafat susţine că, în anumite zone, rata mare a mortalităţii infantile ar putea fi corelată cu plecarea personalului medical în străinătate.

• CONSTANŢA • Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, Constanţa s-a clasat în topul judeţelor în ceea ce priveşte statisticile nefavorabile. Astfel, în 2008, la nivelul judeţului nostru erau înregistrate 114 decese la copiii sub un an, după Iaşi, cu 119 decese şi municipiul Bucureşti, cu 132 decese. Tot în 2008, la copiii sub 0 – 5 ani, Constanţa se clasa din nou în top, cu 133 de decese, după Iaşi, cu 146 decese şi municipiul Bucureşti, cu 155 decese.

• “FIECARE COPIL CONTEAZĂ” • Programul „Fiecare copil contează”, lansat de “Salvaţi Copiii”, vizează educarea mamelor şi asigurarea unei alimentaţii sănătoase, dar şi o campanie de advocacy la nivelul autorităţilor centrale. Anul 2010 este unul pilot al proiectului şi va fi implementat în patru localităţi din judeţul Dâmboviţa (I.L. Caragiale, Gura Şuţii, Dragomireşti şi Moreni), patru localităţi din judeţul Vrancea (Mărăşeşti, Slobozia Bradului, Homocea şi Vidra), alte patru localitaţi din judeţul Caraş-Severin (Dognecea, Bocşa, Anina, Maciova) şi patru localităţi din judeţul Braşov (Apata, Augustin, Budila, Măieruş). “Toate aceste localităţi au zone sărace, un nivel scăzut de trai şi o numeroasă populaţie romă; în cele mai multe există mediatori sanitari şi asistenţi comunitari. În acelaşi timp, există interesul, acordul şi sprijinul Direcţiilor de Sănătate Publică de a implementa acest proiect”, a precizat Mihai Gafencu. Proiectul face parte din campania globală Every One a Alianţei Internaţionale “Salvaţi Copiii”, desfăşurată începând din 2009 în peste 42 de ţări.