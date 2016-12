Rata reală a şomajului, un mister

Guvernanţii nu reuşesc să se pună de acord asupra datelor oficiale privind scăderea numărului de angajaţi în economie în 2010. La mijlocul lunii octombrie, Fondul Monetar Internaţional (FMI) estima un şomaj de 9,6% la sfârşitul acestui an, faţă de 8,9% în prognoza de primăvară. Mai mult, finanţatorii externi transmiteau că vârful şomajului va fi atins abia în 2010, când acest indicator ar putea ajunge la 10%. Abia peste doi ani, respectiv în 2012, nivelul ar urma să coboare la 8,3%. Cifrele anunţate de experţii Fondului sunt contrazise radical de cele cuprinse în proiectul de buget pentru 2010. Mai mult, atât datele privind şomajul pentru acest an, cât şi cele pentru anul următor sunt mult diferite de cele anunţate în prognoza de toamnă. Proiectul de buget arată că rata medie a şomajului se va reduce de la 7,8% în 2009 la 7,3% anul viitor. „La construcţia bugetară (...) s-au avut în vedere (...) scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 55.000 de persoane, ajungându-se astfel la finele anului 2010 la 645.000 de persoane, de la 700.000 estimat pentru finele lui 2009\", se arată în proiectul de buget. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în luna noiembrie şomajul a ajuns deja la 7,5%, peste 683.000 de persoane rămânând fără loc de muncă. Mai mult, datele oficiale ale Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP) arată o rată a şomajului de 8,4% în acest an şi de 7,7% anul viitor. Potrivit ministrului desemnat pentru portofoliul Muncii, Mihai Şeitan, pentru anul viitor se prevede o creştere a şomajului până la 8,2% în primul semestru. Ulterior, acesta ar urma să scadă, astfel încât să atingă acelaşi nivel cu cel înregistrat la sfârşitul lui 2009. Declaraţiile lui Şeitan contrazic cifrele din proiectul de buget, care spun că şomajul din 2010 va fi cu cel puţin 0,5% sub cel înregistrat în acest an. Cifrele avansate de ministrul desemnat al Muncii sunt, însă, mai apropiate de cele ale fostului director al ANOFM, Dumitru Pelican. Acesta spunea că în perioada ianuarie - mai, rata şomajului va atinge 8,5% - 9%.