Rata sărăciei în rândul copiilor din România s-a triplat în ultimii 20 de ani

Rata sărăciei în rândul copiilor români s-a triplat în ultimii 20 de ani, iar perioada de creştere economică nu se regăseşte şi în condiţiile de viaţă ale minorilor, peste 60% dintre ei trăind sub pragul sărăciei relative, potrivit datelor prezentate, ieri, de organizaţia World Vision România. Reprezentanţii World Vision au atras atenţia că în cei 20 de ani de când activează în România rata sărăciei s-a triplat în cazul copiilor, precizând că în prezent peste 60% din populaţia minoră a ţării se află sub pragul de sărăcie relativă. \"Rata sărăciei s-a triplat din 1990 până în prezent. Punctul de sărăcie a fost în anii 2000 - 2001, iar creşterea economică de şapte-opt la sută din următorii ani nu s-a regăsit în condiţiile de viaţă ale copiilor din rural. Sărăcia absolută s-a redus, dar peste 60 la sută dintre copii trăiesc sub pragul sărăciei relative\", a declarat ieri, la aniversarea a 20 de ani de activitate în România, directorul de advocacy al World Vision, Daniela Buzducea. Directorul organizaţiei, Anita Delhaas, a apreciat faptul că România a redus considerabil numărul copiilor instituţionalizaţi, dar a atras atenţia că există probleme în ce priveşte şcolarizarea celor din mediul rural şi accesul lor la servicii medicale specializate. \"Doar unul din patru copii din mediul rural finalizează studiile liceale, mortalitatea infantilă continuă să fie cea mai mare dintre toate statele din UE, iar copiii cu dizabilităţi au nevoie de mai multe servicii medicale şi sociale decât cele oferite în prezent\", a declarat Anita Delhaas. În opinia sa, integrarea României în UE a avut \"părţi bune şi părţi mai puţin bune\". \"Este bine că toţi ochii sunt aţintiţi pe România şi că există o grijă mai mare pentru protecţia drepturilor copilului. Nu e aşa bine faptul că deşi sunt foarte mulţi bani europeni alocaţi României, ei nu ajung la copiii săraci\", a precizat directorul naţional al organizaţiei neguvernamentale. Potrivit unui studiu realizat, în 2009, de World Vision, 20,6 la sută dintre familiile din judeţul Vâlcea care beneficiau de serviciile oferite de organizaţie răriseră numărul de mese din cauza problemelor financiare, 48% şi-au vândut din bunuri pentru a face rost de bani, iar 44% şi-au vândut animalele sau produse recoltate pentru consumul propriu. \"Este foarte grav, pentru că aceşti oameni şi-au vândut capacitatea de a produce hrană pentru familiile lor\", a declarat Daniela Buzducea. Din studiul realizat de World Vision România în cele şapte judeţe în care activează (Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, Ialomiţa, Vâlcea şi Vaslui) a mai rezultat că, în cazul a 50 la sută dintre familiile din zona rurală, criza economică a provocat reducerea la jumătate a veniturilor, ca efect al pierderii locului de muncă de către cel puţin unul dintre părinţi.

\"Înjumătăţirea surselor de venit ale familiilor aflate deja în nevoie face practic imposibilă cumpărarea de haine şi mâncare pentru copiii aflaţi în grijă, în majoritatea cazurilor fiind vorba de cel puţin doi minori. În aceste condiţii, în România anului 2010, numărul copiilor care trăiesc sub pragul subzistenţei se menţine la cifre absolut alarmante: aproximativ 350.000 de copii sunt forţaţi să se confrunte zilnic cu probleme şi nevoi pe care oamenii de la oraş cu greu şi le pot imagina\", rezultă din studiu. Potrivit reprezentanţilor World Vision România, situaţia este cu atât mai gravă cu cât traiul în sărăcie severă este foarte răspândit în zona rurală, care reprezintă aproximativ 89 la sută din teritoriul României, fiind locuită de aproape jumătate din populaţia ţării (aproximativ 45 la sută, conform ultimului recensământ INS). Din 1990, când şi-a început activitatea în România, şi până în prezent, World Vision a susţinut peste 300.000 de copii şi adulţi, majoritatea din comunităţi rurale.