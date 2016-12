Rata şomajului a ajuns la 8,3%

Previziunile specialiştilor din domeniu pieţei muncii, referitor la atingerea unei rate a şomajului de 10% în cursul acestui an, sunt la un pas de a se adeveri. Potrivit informaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), rata şomajului în luna februarie a continuat să crească, ajungând la 8,3%, faţă de 8,1% în luna precedentă şi 5,3% în februarie 2009. Numărul de şomeri a crescut în februarie cu 21.393 faţă de luna anterioară, atingând nivelul de 762.375, nivel maxim al ultimilor 6 ani şi 11 luni. Este a 20-a lună la rând de creştere a numărului de şomeri în România. Ministrul Muncii, Mihai Şeitan, declara, la sfârşitul lunii decembrie, că rata şomajului va urca la 8 - 8,5% în primul trimestru din 2010, însă va scădea până la 7,3% la finalul acestui an. Ministrul Muncii susţinea, de asemenea, că 70 - 80 de mii de posturi din sistemul bugetar ar putea fi restructurate în acest an. Datele ANOFM contrazic declaraţiile ministrului Mihai Şeitan, care a declarat, la sfârşitul lunii februarie, că numărul de şomeri a rămas constant. La finalul lunii ianuarie, şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, a declarat că şomajul va continua să crească în România până la jumătatea anului 2010, iar numărul şomerilor ar putea ajunge la un milion. La nivelul judeţului Constanţa, rata şomajului a ajuns la 7,3%, menţinându-se printre cele mai scăzute din ţară. În ianuarie, rata şomajului la nivelul judeţului a fost de 6,7%. La sfârşitul lunii ianuarie, numărul de şomeri constănţeni ajunsese la 21.227 de persoane.