Rata şomajului, în uşoară scădere

20:05:26 / 01 Februarie 2014

munca lanegru

jomajul este in scdere pt ca multi patroni angajeaza la negru. e logic sa fie somajul in scdere. sunt multi angajati cu carte de munca angajati, care muncesc 24 de ore si sunt trecuti in cartea de munca cu 2 ore . e corect ce se intampla? verisoarea mea a muncit la un restaurant in mamaia 24 din 24 si sa trezit cu srpriza sa fie trecuta cu 2 ore in cartea de munc . nu aputut sa ia somaj cand sa inchis restaurantul. altii sunt mai norocosi si sunt trecuti cu 4 ore in cartea de munca. de ce nu se face un control si la cartile de munca sa se verifice cu cate ore unt trecuti angjatii? si cate ore muncesc in realitate?