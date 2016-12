Rata şomajului, sub media UE

Rata şomajului a stagnat în Uniunea Europeană la 9,6% şi în zona euro la 10%, peste nivelul de 7,4% din România, însă Spania şi ţările baltice continuă să se confrunte cu un număr record de şomeri, indicatorul apropiindu-se în aceste state de 20%, potrivit datelor prezentate vineri de Eurostat. Raportul Biroului de Statistică al UE se referă la luna mai, iar cifrele pe România sunt atribuite primului trimestru al acestui an. România are a 19-a rată a şomajului ajustată sezonier dintre statele membre, fiind încadrată de Cipru (7,2%) şi Cehia (7,5%). Cea mai înaltă rată este în Spania, care are un şomaj de 19,9%, iar ţările baltice continuă să se confrunte cu rate ridicate de neangajare, de 20% în Letonia, 19% în Estonia şi 17,4% în Lituania. Slovacia are o rată a şomajului de 14,8%, Irlanda de 13,3%, Grecia de 11%, Ungaria - 10,4% şi Bulgaria 9,7%. Polonia, deşi este singurul stat membru care nu a intrat în recesiune în contextul crizei mondiale din ultimii ani, are o rată a şomajului peste media UE, de 9,8%. Cel mai scăzut şomaj este întâlnit în Austria (4%), Olanda (4,3%), Luxemburg (5,2%), Malta (6,7%), Danemarca (6,8%) şi Germania (7%).