RATC a dat în judecată Casa de Pensii

Conducerea Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa a acţionat în judecată Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Constanţa, acuzându-i pe reprezentanţii acesteia de abuz în funcţie şi de nerespectarea clauzelor contractuale. „Am dat în judecată conducerea CJP pentru faptul că nu au respectat legea privind drepturile persoanelor persecutate politic de regimul comunist şi a persoanelor strămutate”, a declarat directorul RATC, Dumitru Coiciu. Reamintim că CJP a refuzat să deconteze către RATC plata legitimaţiilor de transport pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie pentru constănţenii persecutaţi politic sau strămutaţi. Conducerea CJP şi-a motivat gestul susţinând că Regia nu a respectat o parte dintre clauzele prevăzute în convenţia-cadru încheiată la nivel naţional între cele două instituţii. CJP datorează Regiei aprox. 1.650.000 lei. Din acest motiv, la începutul lunii ianuarie, conducerea RATC a decis retragerea legitimaţiilor de transport. „La ora actuală, am înapoiat legitimaţiile de transport şi beneficiarii prevederilor legii privind drepturile persoanelor persecutate politic de regimul comunist şi a persoanelor strămutate circulă în mod normal. Am ajuns la concluzia că singura cale de a ne recupera banii, este să apelăm la instanţă”, a precizat directorul RATC. În 2009, aprox. 5.500 de constănţeni beneficiau de legitimaţii gratuite de transport în baza legii privind drepturile persoanelor persecutate politic de regimul comunist şi a persoanelor strămutate. În acest an, numărul lor a ajuns la aprox. 4.600. „Din cauza iernii grele, mulţi dintre beneficiari nu au mai circulat, de aceea numărul beneficiarilor din aceste categorii a scăzut”, a adăugat Dumitru Coiciu.