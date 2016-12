07:29:00 / 02 Iunie 2014

Modificare program si traseu linia 1

Cine sa mai circule cu aceasta linie cand cei de la Auchan Sud au 3 linii gratuite de microbuz. Ar fi util ca si linia 3R (Tomis Nord-Real) sa fie suspendata iar linia 1 sa circule intre Tomis Nord (Ciresica -Km 5 ) intre orele 06.00-20.00 din 30 in 30 minute. In Nord atit Real cat si Auchan au transport gratuit cu microbuze . A avut cineva curiozitatea de la RATC sa vada ca autobuzele pe linia 3R consuma motorina degeaba -daca sunt 2-3 calatori in autobuz -si pe aceasta linie sunt blocate 2 autobuze care circula din 30 in 30 minute degeaba . Liniile 1 si 3R au traseu comun peste 3km -decat 2 linii proaste mai bine una dar utila cetatenilor. La Maritimo trebuie infiintata o statie pe sensul spre Pod IPMC .Pt a merge la Auchan trebuie sa cobori la Obor sau la Metro. Cine a pus statia la Maritimo nu s-a gandit ca trebuie infiintata o statie si pe partea cealalta a bulevardului.