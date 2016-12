RATC introduce două linii speciale

08:55:18 / 20 Martie 2014

Foarte bine

In sfarsit are si RATC idei bune.Era normal sa fie asa.In nici un oras din tara nu exista cap de linie in buricul lui ca la noi.De regula traseele fac legatura intre extremitatile orasului ,nu pe bucati.Prevad o eficientizare importanta a transportului de calatori in Constanta.