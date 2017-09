23:39:24 / 06 August 2017

ratc

Atata timp cat autobuzele existente nu circula la intervale bine stabilite tot nu se va face nici un progres in bine, in Constanta sunt unele statii de autobuz care nu au chiosc de bilete si te obliga sa ii da i bani la sofer sau sa mergi pe blat. daca tot vrea sa faca achizitii sa schimbe si sistemul de taxare sa poti sa cumperi bilet din orice statie si sa stabileasca un inerval de timp de asteptare ( nu sa stai ca "desteptul " in statie 15-35min mai ales cand este cald sau ploua, daca mergi pe jos ajungi mai repede ).... o achizitia profitabila pentru cine primeste comision.