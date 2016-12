RATC, mai aproape de recuperarea datoriilor

Atunci când o societate nu încasează bani pentru serviciile oferite, situaţia sa economică devine sumbră, apărând riscul colapsului financiar. Cam aceasta este situaţia în care se află, în prezent, Regia Autonomă de Transport în Comun (RATC) Constanţa, care supravieţuieşte mulţumită unor linii de credit deschise la Banca Transilvania şi la Millennium Bank. Motivul pentru care regia constănţeană a ajuns în această situaţie îl reprezintă refuzul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Constanţa de-a deconta valoarea legitimaţiilor de călătorie eliberate gratuit persoanelor strămutate şi celor deportate politic, încă din 2009. Mai exact, potrivit legislaţiei în vigoare, persoanele strămutate şi cele deportate politic beneficiază de anumite gratuităţi, printre care se numără şi transportul în comun. Aceeaşi lege spune şi că legitimaţiile sunt eliberate de regiile de transport în comun, iar costul acestora este decontat de Ministerul Muncii, prin casele judeţene de pensii. Din păcate, în loc să respecte prevederile legale, în ultimii ani, fosta guvernare a impus semnarea unei convenţii cadru care ar fi făcut ca un număr mult mai mic de beneficiari să primească legitimaţii gratuite. „Persoanele strămutate şi cele deportate politic nu primesc aceste legitimaţii în baza convenţiei impuse de Casa Naţională de Pensii, ci în baza unei legi. Dacă vor o convenţie, atunci ar trebui să putem negocia punctele acesteia, nu să ne fie impusă în forma dorită de Casa Naţională de Pensii. În plus, dacă nu au încredere în noi şi cred că numărul beneficiarilor de legitimaţii este mai mic, atunci nu au decât să distribuie ei, prin casele de pensii judeţene, respectivele legitimaţii. Eu le dau, în fiecare lună, numărul solicitat de legitimaţii, iar ei le împart. Dar nu sunt de acord nici cu această propunere”, a declarat directorul RATC, Dumitru Coiciu.

PROCESE CÂŞTIGATE În prezent, datoria CJP către RATC se ridică la 12.000.000 lei şi reprezintă contravaloarea legitimaţiilor pe 2011, 2012 de la începutul anului şi până în prezent, şi o restanţă din 2010. Pentru a-şi putea recupera banii, conducerea Regiei a apelat la instanţă. Până în prezent, conducerea RATC a câştigat, în instanţă, procesele intentate pentru anul 2009 şi 2010, parţial. Ultimul termen a avut loc vineri, în procesul privind decontarea legitimaţiilor pe 2011, când judecătorii constănţeni au respins obiecţiile CJP, precum şi cererea lor de-a se efectua o contra-expertiză la expertiza realizată de instanţă. „În cadrul acestui proces, instanţa a rămas în pronunţare, săptămâna viitoare urmând să avem o sentinţă. Având în vedere că, până acum, în toate procesele intentate am avut câştig de cauză, ceea ce dovedeşte că dreptatea este de partea noastră, ne aşteptăm şi în acest caz la o sentinţă favorabilă”, a declarat directorul Coiciu. Procesul pentru plata legitimaţiilor emise în 2012 va avea următorul termen pe 8 ianuarie 2013. Grav, în această situaţie, este că, deşi legitimaţiile nu sunt decontate, RATC nu poate sista eliberarea acestora, pentru că dreptul la transport gratuit este prevăzut prin lege, şi conducerea ar putea fi acuzată de abuz în funcţie. Prin urmare, Regia e obligată să elibereze legitimaţii, fără să-şi primească banii pentru serviciile oferite. „Trebuie să menţionez faptul că fără eforturile deosebite depuse de angajaţii noştri nu am fi reuşit să ne menţinem pe linia de plutire. În ultimii ani nu am mai putut acorda prime de vacanţă, tot personalul a intrat, prin rotaţie, în concediu fără plată şi am şi fost nevoiţi să concediem 60 de persoane”, a declarat directorul Coiciu.