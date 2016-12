RATC solicită propuneri de la cetăţeni!

12:48:01 / 19 Februarie 2014

pentru eficientizarea ratc

luati exemplu regiei de transport din viena cresteti frcventa autobuzelor mariti viteza de deplasare (interzicetile economistilor de soferi sa mai lase autobuzul la vale oprind motorul sau sa refuze sa mai prinda verdele la semafor) mariti aria de acoperire a autobuzelor unde considerati ca nu e asa trafic si nu sunt asa multe solicitari faceti cum fac si cei din viena puneti minibuz sau microbuz al regiei si totul o sa fie ok. SI NU IN ULTIMUL RAND SA SCOATA MAZARE JEGURILEE ALEA DE MICROBUZE DE SE DUC CU LEUL TOT ORASUL SI SUNT NISTE INFECTI DE MASINI CU NICI UN GRAD DE SIGURANTA AL MASINILOR. ma refer in special la cele care efectueaza transportul de persoane in interiorul orasului acelea sunt o mare paguba pentru regie si sunt si un mare pericol pentru traficul rutier al orasului ca opresc pe unde apuca si vorbesc la telefon in continuu soferi sunt inchiriati ca niste magari fara nici un fel de pretentie la angajare.