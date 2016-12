Rate bancare înjumătăţite pentru 900.000 de români

05:34:58 / 05 Iunie 2014

bancile-camatarii legali

de ce s-a ajuns aici? de ce oamenii nu pot sa-si mai plateasca creditele? pt ca nu s-au respectat regulile de creditare, max 30% din venituri pot fi ca rate. in 2008, de ce BNR a lasat bancile sa acorde credite cu rata de 90% din venituri?si asigurarea creditului nu functioneaza ca in europa, acum oamenii sunt executati, case, masini. adica...s-a cam dorit sa se ajunga aici. ce a facut Irlanda in aceeasi situatie? a dat flit bancilor...si-a protejat populatia. nu a executat nici o casa...banca trebuia sa fie si ea atenta si precauta. BRD in Franta a avut pierderi mari in 2009, in Romania a iesit pe profit... Pacat de cei care ar merita sa conduca tara asta si nu pot de aceasta josnica si jalnica clasa politica.