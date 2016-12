Ratele mortalităţii infantile n-au scăzut suficient!

Un raport publicat de UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (IGME), condus de UNICEF şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, arată că ratele mortalităţii infantile nu au scăzut suficient de mult pentru a îndeplini obiectivul de dezvoltare al mileniului, care urmăreşte o reducere cu două treimi a deceselor până în 2015.

RUSIA, ALBANIA, ROMÂNIA ŞI UCRAINA AU ÎN CONTINUARE RATE ALE MORTALITĂŢII INFANTILE CARE DEPĂŞESC 10 DECESE LA 1.000 DE NĂSCUŢI VII, INFORMEAZĂ ZIARUL BRITANIC THE GUARDIAN

„Vestea că rata mortalităţii infantile în Africa sub-sahariană este în scădere de două ori mai repede comparativ cu un deceniu în urmă arată că putem face progrese chiar şi în cele mai sărace locuri, dar nu putem uita nicio clipă faptul descurajator că aproximativ 21.000 copii mor în fiecare zi din cauze care pot fi prevenite”, a declarat directorul executiv al UNICEF, Anthony Lake. „Focalizarea unor investiţii mai mari în comunităţile cele mai dezavantajate ne va ajuta să salvăm mai multe vieţi de copii, mai repede şi mai eficient din punct de vedere al costului”, a precizat el. Raportul IGME privind nivelurile şi tendinţele a constatat că în ultimele două decenii, numărul de copii sub cinci ani care mor în fiecare an a scăzut de la peste 12 milioane în 1990, la 7,6 milioane în 2010. Documentul precizează că îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate, în special pentru femeile însărcinate şi nou-născuţi, nutriţia mai bună şi o acoperire mai largă a programelor de imunizare au contribuit la scăderea ratelor mortalităţii. Ratele mortalităţii neonatale - numărul de copii care mor în primele 28 de zile - nu au scăzut la fel de repede precum cele ale mortalităţii infantile (copii sub cinci ani). La nivel global, rata de deces neonatal a scăzut de la 32 decese la 1.000 de născuţi vii, în 1990, la 23, în 2010 - o reducere medie de 1,7% pe an, comparativ cu 2,2% pentru ratele de deces sub cinci ani.