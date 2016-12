Ratingu’, cât e ratingu’!?!

Agenţia care nu a ridicat ratingul României la calificativul recomandat investitorilor „suflă şi în iaurt şi aşteaptă să vadă cum vor fi implementate reformele în an electoral, în ciuda faptului că există un acord cu FMI şi surplus de balanţă comercială”, consideră guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. „A avut odată încredere în România şi acum e mult mai prudentă. Sare şi peste faptul că am intrat în zona de surplus a contului curent. Sau că ne plătim datoriile externe“, spune Isărescu. Standard &Poor’s este singura dintre cele trei mari agenţii de rating, incluzând Fitch şi Moody's, care evaluează România cu rating din categoria nerecomandată investitorilor (junk). Calificativul curent, BB+, se află cu o singură treaptă sub categoria recomandată investitorilor. S&P a îmbunătăţit, la finele lui noiembrie, perspectiva ratingului României de la „stabilă“ la „pozitivă“ şi a confirmat calificativul BB+. „Constaţi că S&P are două preocupări - credibilitatea ţării şi politicilor, inclusiv stabilitatea politică. Da, aţi făcut progrese, dar să vedem cum le consolidaţi. Şi, mai ales, cum faceţi asta în an electoral“, explică Mugur Isărescu.