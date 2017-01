Ratingul României, ameninţat de stagnarea reformelor şi inflaţie

Stagnarea procesului de reformă, eşuarea reducerii inflaţiei şi întreruperea fluxurilor de capital sau inversarea acestora pot constitui motive pentru înrăutăţirea ratingului României, potrivit unui raport al agenţiei de evaluare financiară Fitch Ratings. Scenariul pesimist conturat de analişti ia în calcul îngreunarea finanţării deficitului de cont curent, cu efecte negative asupra monedei naţionale (în sensul deprecierii puternice a leului) şi asupra stabilităţii financiare şi macroeconomice a ţării, din cauza limitării fluxurilor de capital. În acelaşi timp, imposibilitatea controlării inflaţiei va duce la creşterea costurilor procesului de dezinflaţie, se menţionează în raportul Fitch. Fitch notează totuşi că acest scenariu este, mai degrabă, improbabil. Analiştii consideră creşterea economică recentă a României ca fiind \"impresionantă\", avînd în vedere că în intervalul 2002-2007 s-a situat, în medie, la 6,3% pe an, ceea ce a condus la majorarea cîştigurilor medii, calculate în dolari, la 122% din media statelor cotate cu ratingul \"BBB\". În acelaşi timp, creşterea puternică a sprijinit finanţele publice. Pentru 2008 şi 2009, Fitch prognozează creşteri economice anuale de 5,5%, ritm încetinit faţă de nivelul din 2007, cînd s-a situat la 6%. \"România beneficiază de ajutorul structural oferit de UE, în valoare de pînă la 13,8 miliarde de euro pînă în 2012. Aderarea la UE a sprijinit stabilitatea politică. Totuşi, răspunsul autorităţilor la riscurile din economia românească a fost neconvingător pînă acum, contribuind la perspectiva negativă\", se spune în raport. În luna ianuarie a acestui an, Fitch a revizuit perspectiva privind ratingul României de la \"stabilă\" la \"negativă\", pentru a reflecta temerile agenţiei privind deteriorarea finanţelor externe. Ratingul atribuit României de agenţie pentru datoriile pe termen lung în valută este \"BBB\", iar pentru datoriile în lei \"BBB plus\". Fitch aminteşte că deficitul de cont curent s-a situat la 13,9% din PIB anul trecut şi anticipează pentru acest an o adîncire semnificativă, la 17% din PIB, pentru ca, în 2009, ponderea în PIB să se diminueze la 16,5%. \"Pe măsură ce deficitul de cont curent creşte, economia se confruntă cu riscuri tot mai sporite de rebalansare prin întreruperea sau chiar inversarea fluxurilor de capital (...) Ponderea investiţiilor străine directe în deficitul de cont curent este în scădere, iar datoria pe termen scurt în creştere\", se arată în raport. Chiar dacă România evită o criză a balanţei de plăţi, acesta fiind de altfel scenariul Fitch, statul se confruntă cu provocări legate de orientarea economiei dinspre cererea internă, către exporturi, notează analiştii. \"Un deficit bugetar în creştere, pe care Fitch îl estimează la 2,7% din PIB în 2008, se adaugă presiunilor inflaţioniste, iar perspectivele de ajustare par limitate de alegerile din acest an. Mai mult, procesul de reformă pare a fi stagnat după ce România a aderat la UE\", se spune în raport. Responsabilitatea aducerii inflaţiei în banda de variaţie cade în sarcina Băncii Naţionale a României, însă rolul acesteia este complicat de gradul înalt de dependenţă a economiei de moneda europeană, de importanţa cursului de schimb şi de volatilitatea acestuia. Fitch prognozează pentru acest an o inflaţie medie de 7%, faţă de 4,8% în 2007, iar pentru anul viitor, o creştere medie a preţurilor de 6%. Volatilitatea inflaţiei, alături de cea a cursului de schimb, face ca perspectivele adoptării monedei europene să fie îndepărtate, deşi acest lucru ar constitui un factor pozitiv pentru ratingul României. Sistemul finanţelor publice reprezintă, în cazul României, un factor pozitiv pentru evaluarea ratingului, ca urmare a nivelului redus al datoriei publice şi a nevoilor de refinanţare limitate.