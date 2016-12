Răuţă şi-a început mandatul la FC Farul

După ce a încheiat în condiţii amiabile contractul cu Alin Artimon, FC Farul Constanţa a căutat “în propria ogradă” o soluţie pentru postul de antrenor principal, iar conducătorii grupării de pe litoral au decis să-i acorde o şansă lui Ion Răuţă, care va fi secondat de fostul atacant al constănţenilor, Bănică Oprea. Revenit la Constanţa în urmă cu două luni, Răuţă a fost antrenor cu portarii în mandatul lui Artimon, dar are ceva experienţă şi în postura de principal. Astfel, în urmă cu un deceniu, a condus-o pe Viitorul Dorobanţu, echipă pe care a preluat-o din Liga a V-a şi a reuşit două promovări consecutive, ducând-o până la nivelul Ligii a III-a. După câţiva ani, a fost interimar două etape la FC Farul, în prima ligă, după plecarea lui Petre Grigoraş, dar cel mai important test l-a dat la Unirea Slobozia, unde a stat timp de un an şi jumătate şi a creat actuala formaţie din liga secundă. Înainte de revenirea la FC Farul, a fost secundul lui Ion Marin în Kuweit, dar a ales să revină în ţară din cauza unor probleme personale. Răuţă, care a condus antrenamentul de ieri, are obiectivul de a scăpa echipa de la retrogradare în cele nouă etape rămase din actualul sezon.

„Ştiam că sunt mai multe variante pentru postul de antrenor, dar am fost ales eu şi pot spune că nu-mi este frică, chiar dacă există riscul să fiu arătat cu degetul în cazul unui deznodământ nefericit. Momentul este destul de grav. Suntem pe ultimul loc, dar mai avem şanse practice să ne salvăm de la retrogradare. Plecăm de la jocul oribil de sâmbătă, vrem să facem o analiză cât mai rapidă, împreună cu jucătorii, şi să vedem ce se poate face. Oricum, nu putem ajunge mai jos de prestaţia de sâmbătă”, a spus Răuţă. „Sperăm în continuare la salvarea de la retrogradare, pentru că şanse sunt”, a adăugat patronul Farului, Giani Nedelcu.

SISTEM OFENSIV. Prima mutare a noului tehnician este să schimbe sistemul de joc, urmând să mizeze pe doi atacanţi. „Vom juca un 4-4-2, cu variantele sale. Trebuie să-i facem pe jucători să înţeleagă rolul din teren, chiar dacă timpul este extrem de scurt. Totodată, vom lucra la psihicul lor şi vom încerca să-i remontăm, pentru că şi ei sunt afectaţi de ceea ce se întâmplă. Am luat câte ceva de la fiecare antrenor cu care am lucrat, am şi eu ideile mele şi aş fi încântat dacă aş reuşi să le aplic la FC Farul”, a explicat Răuţă. Antrenorul constănţenilor este convins că meciul de sâmbătă, cu Dunărea Galaţi, din deplasare, este decisiv pentru gruparea de pe litoral. „Meciul de sâmbătă este vital. Dacă vom câştiga, vom spera în continuare. În cazul unui eşec, suntem la minus. Totul depinde de jocul de la Galaţi”, a adăugat Răuţă.