Războaiele continuă și vine o nouă criză economică. Află cum te poți proteja!

În contextul conflictelor actuale din Siria și Irak și al confruntării tacite dintre SUA și Rusia, asistăm la o relocare a populației din zonele de război, majoritar musulmane, către Europa teoretic creștină, cu consecințe economice deocamdată neevaluate, cu relocarea populației din zone extinse ale globului, deja începută, se pare, odată cu primul val de refugiați sosiți în Europa, dar și cu reconfigurarea granițelor unor state, cu alte cuvinte, un fel de nouă ordine mondială. Dr. în parapsihologie Alina Dicu mi-a vorbit despre un reputat autor american de educație financiară, recunoscut pe plan mondial, care a afirmat, într-unul din interviurile sale, că, anul viitor, omenirea va fi lovită de o nouă criză economică. Am mers mai departe cu supozițiile, întrebând dacă asistăm la o... musulmanizare a Europei sau la o încercare a liderilor europeni de a salva ce se mai poate dintr-un continent îmbătrânit și încă neconsolidat economic după criza din 2008.

Alina Dicu: Situația actuală a valului masiv de refugiați musulmani din Africa de Nord și Orientul Mijlociu cu care se confruntă Europa constituie, de fapt, o problemă de natură spirituală cu care se confruntă întreaga umanitate. Suntem interconectați ca ființe, indiferent de religia pe care o avem, fie că ne place sau nu, și ne influențăm reciproc prin gândurile și emoțiile noastre. Chiar dacă ar exista intenția unei musulmanizări a unei Europe așa-zis creștine din partea anumitor grupuri de interese, consider totuși că acest lucru nu poate constitui o reală primejdie asupra identității noastre religioase sau spirituale. Nimeni nu deține controlul absolut și, oricum va fi, se va face voia Bunului Dumnezeu! Iar dacă ne considerăm creștini, atunci să ne comportăm ca atare și să le oferim sprijinul fraților noștri spirituali și să ținem cont de faptul că fiecare din noi este fiul/fiica lui Dumnezeu, indiferent de numele cu care Îl apelăm și indiferent de credințele religioase pe care le avem. Fără a avea pretenția de a fi expert în islam sau creștinism, există numeroase asemănări între cele două religii, astfel încât ar trebui să ne situăm mai presus de diferențele dintre ele. Desigur că acest lucru nu înseamnă că ar trebui să primim cu brațele deschise ideea de extremism, însă e absolut normal să le oferim aceleași drepturi pe care și noi le pretindem atunci când emigrăm. În ceea ce privește o nouă criză economică, Robert Kiyosaki, unul dintre cei mai apreciați autori de educație financiară din lume, spune că da, va fi criză economică.

Într-un interviu acordat postului de radio Palisade Radio din Guatemala, Robert Kiyosaki a anticipat apariția unei crize în 2016, teorie pe care, în realitate, a susținut-o încă din anul 2002, într-una din cărțile sale. El consideră că, în ciuda evoluției pozitive a burselor din ultimii ani, peste 50% din cotațiile bursiere sunt în scădere în momentul de față, iar piețele economice sunt susținute de tot mai puțini actori economici majori. Totodată, amploarea luată de terorism la nivel mondial, în contextul în care acesta este foarte ieftin de susținut, în timp ce combaterea lui este extrem de costisitoare, poate accelera apariția crizei economice, dar și izbucnirea unui război de proporții. În consecință, expertul american recomandă investițiile în aur, argint, arme și gloanțe, patru metale care, spune el, supraviețuiesc oricărei crize.

Cunoscutul economist Nouriel Roubini face, la rândul său, previziuni sumbre referitoare la economia mondială. El spune că austeritatea fiscală ar putea aduce un dezastru economic, urmat de război, conformMoney News. ”Eu nu prezic începerea celui de-al Treilea Război Mondial,dar privind în mod serios, dacă a existat o criză financiară globală, după prima, atunci vom merge în regres: instabilitatea politică și socială din Europa și din celelalte economii dezvoltate va deveni extrem de severă”,a declarat Roubini. ”În anii ’30, pentru că am făcut o greșeală politică majoră,am trecut printr-o instabilitate financiară, devalorizarea valutelor, tipărirea de bani în exces, războaie comerciale, regimuri populiste, radicale și agresive au venit la putere din Germania până în Italia, din Spania până în Japonia și apoi am sfârșit prin cel de-al Doilea Război Mondial. Și pentru așa ceva trebuie să vă faceți griji.Vom face aceeași greșeală ca în timpul Marii Crize,când am folosit stimulente financiare prea repede. Acesta este un risc foarte mare acum”, a spus economistul. Pacific Investment Management Co., care rulează cel mai mare fond de obligațiuni, se așteaptă ca economiile avansate să stagneze anul viitor, iar Europa se va afla în pragul recesiunii. Nu va fi nicio creștere economică în țările industrializate în cursul următoarelor 12 luni, iar economia Europei va scădea cu 1 sau 2 procente, în timp ce în SUA va stagna, a spus Mohamed El-Erian, CEO al Newport Beach, California.

Collin Kettell: Robert, te-am văzut vorbind în Mexic și una dintre predicțiile tale cele mai îndrăznețe, pe care ai făcut-o într-o carte pe care ai publicat-o încă din 2002, este că va fi o criză financiară majoră, o prăbușire a piețelor, în 2016 sau puțin înainte de 2016. Vreau să încep interviul întrebându-te cum ai ajuns la această concluzie.

Robert Kiyosaki:Cum să evolueze pozitiv piețele când, în loc să intre bani, ies? Țările tipăresc bani cu prea multă ușurință și am spus în 2002, în cartea mea, că, următoarea dată când țările vor tipări bani, terorismul va lua amploare, pentru că terorismul este foarte ieftin, nu implică costuri ridicate, dar eforturile financiare ale SUA de a-l combate sunt uriașe. Exact ce se întâmplă la ora actuală. Deci, când am avansat 2016 ca an în care începe criza economică mondială, m-am bazat pe această idee, dar și pe prostia guvernanților, așadar poate începe criza în 2016 sau în 2020, dar cu siguranță începe din aceste motive.

CK:Ai făcut predicția în 2002. Acum suntem în 2015 și nu știu cât de atent urmărești evoluția burselor, dar în momentul de față, se înregistrează o evoluție pozitivă de câțiva ani la rând. Oamenii cred că această tendință se va menține, dar puțini știu că, în realitate, peste 50% din cotațiile bursiere sunt în scădere în momentul de față. Piețele sunt susținute de tot mai puțini actori economici majori și este cu adevărat remarcabil că, din diverse motive, tot mai mulți oameni cred că 2016 chiar va fi anul în care va izbucni criza economică mondială. S-ar părea că ai pus punctul pe „i“ încă din 2002.

RK:Sper să mă înșel, dar, dacă se va dovedi că am dreptate, măcar mai sunt câteva luni pentru ca lumea să se trezească și să acționeze diferit. Nu știu dacă l-ai văzut pe fostul congressman republican Ron Paul, care a afirmat la CNBC că 2016 va fi cu mult mai rău decât 2007, când a izbucnit precedenta criză economică. Asta este și convingerea mea. Dacă crezi că bursele vor evolua pozitiv în continuare, mai bine te așezi în genunchi lângă pat și faci o rugăciune, să îți ajute Dumnezeu, pentru că s-ar putea ca, anul viitor, criza să te afecteze foarte rău. Asta este îngrijorarea mea. Sper să mă înșel. Scopul unei profeții este să facă oamenii să acționeze încât aceasta să nu se mai confirme sau măcar să nu afecteze oamenii în cel mai rău mod cu putință.

CK:Că ai adus vorba despre Ron Paul, el și-a făcut publică averea acum câțiva ani, ca angajat al statului. Așa am aflat că a pierdut o sumă importantă de bani. Însă cred că cei mai mulți bani i-a investit în exploatări miniere, cam zece la număr. Asta este dovada faptului că Ron Paul crede în banii adevărați. El crede în aur și argint ca mijloc de a te proteja în fața oricărei crize, ca investiție valabilă oricând. Știu că ești un actor important pe piața imobiliară sau cel puțin așa te cunosc oamenii cel mai bine. Ești activ și pe piața exploatărilor miniere sau a investițiilor în valori?

RK:Ei bine, am înființat câteva companii de exploatare minieră la nivel redus. Motivul pentru care am fost în Peru, timp de 20 de ani, a fost acest tip de investiție. Am deschis o companie de extracție a argintului în Argentina și una în Canada. Am fost activ în industria extracției și prelucrării metalelor și asta pentru că am vrut să aflu cum funcționează, de fapt, bursele, cotațiile la bursă ale acestor metale prețioase, care, după cum cred că ai observat deja, sunt complet rigide. A fost o oportunitate de a mă... autoeduca. Încă am acțiuni în domeniul extracției miniere, însă datorită lor am învățat cum evoluează piețele și cotațiile bursiere. Nu mă interesează dacă vorbim de cotația la petrol, aur sau tehnologie. Ce știu este că totul este manipulare. Bursele afișează întotdeauna cotații mai bune decât în realitate, dar cei din sistemul bursier vând, nu cumpără. Este așa-numitul „sistem pump and dump“, care constă în practica frauduloasă a unor actori bursieri de a încuraja investitorii să cumpere acțiuni la o companie, pentru a le scădea artificial prețul, după care să își scoată la vânzare propriile acțiuni la alte companii din domeniu, dar la un preț superior. Așadar, ei... pompează acțiuni pe burse pentru ca amatorii să le cumpere, dar adevărații cunoscători continuă să vândă, nu să cumpere acțiuni. Acești cunoscători sunt cei care folosesc banii companiilor pentru a păstra cotațiile bursiere ale acestora ridicate și își vând acțiunile personale deținute la companie, pentru a-și spori propriile averi. Asta se întâmplă.

CK:Cu ceva timp în urmă ai făcut o predicție cum că persoanele care economisesc vor fi cele care vor pierde în final. Pe vremuri, părinții ne învățau să punem bani deoparte, pentru că vor însemna ceva când vom fi mari. Ce să îi învățăm noi pe copiii noștri, acum? Mai e valabil sfatul părinților noștri?

RK:Mai în glumă, mai în serios, eu aș verifica termenul de valabilitate al creierului lor. Când mergi la cumpărături, verifici totdeauna termenul de valabilitate al alimentelor, pentru că, dacă mănânci alimente expirate, te îmbolnăvești. Dacă folosești idei expirate, nu ai succes. În ultimii 30 de ani am avut destule probleme din cauza clasicelor sfaturi părintești de genul ”Mergi la școală, ia-ți un serviciu, muncește din greu, economisește bani, investește-i într-un fond sigur, pe termen lung și scapă de datorii”. Cum știm cu toții, la 15 august 1971, în aceeaşi zi în care preşedintele Nixon impunea îngheţarea preţurilor şi salariilor într-o încercare zadarnică de a stopa inflaţia galopantă, domnul Nixon a abandonat total aurul. Pentru întâia oară în istoria americană, dolarul devenea complet discreţionar, fără nicio acoperire în aur. Până şi firava legătură cu aurul menţinută începând cu 1933 era acum ruptă. Lumea era aruncată din nou în sistemul discreţionar al anilor '30 şi chiar mai rău, pentru că acum nici măcar dolarul nu mai era legat de aur. Înainte se profila spectrul înfricoşător al blocurilor monetare, al devalorizărilor competitive, al războiului economic şi prăbuşirii comerţului şi investiţiilor internaţionale, însoţite de depresiunea mondială ce rezultă de aici. Ce era de făcut? Încercând să restaureze o ordine monetară internaţională din care să lipsească orice legătură cu aurul, SUA au dus lumea la Acordul Smithsonian, încheiat la 18 decembrie 1971, salutat de preşedintele Nixon drept “cel mai important acord monetar din istoria lumii”, dar care era chiar mai şubred şi mai nesănătos decât etalonul aur-devize al anilor ’20 sau decât Bretton Woods-ul. Pentru că, încă o dată, ţările lumii s-au angajat să menţină cursuri de schimb fixe, dar de data aceasta, fără ca aurul sau altă monedă internaţională să ofere vreo acoperire monedelor curente. Când Nixon a renunțat la raportarea dolarului la uncia de aur, a dat liber la tipărit bani. Banii gheață și-au pierdut valoarea peste noapte și, cu toate astea, părinții încă își mai învață copiii să economisească bani, când și acum te poți trezi peste noapte că banii nu mai au nicio valoare. Sunt mult mai în vârstă decât tine și îmi amintesc că în anii '70, dacă îmi puneam banii într-un depozit, primeam o dobândă de 14-16% și un toaster bonus. Acum, dacă îi pun într-un depozit, primesc doar toaster-ul. Asta înseamnă să economisești bani?! Când Nixon a renunțat la raportarea dolarului la uncia de aur, bancherii nu au mai vrut să ne țină banii economisiți. Au început să prefere oamenii care împrumutau bani de la bancă, nu care economiseau bani la bancă. În anul 2014 și în 2015 am împrumutat aproape 300 de milioane de dolari și doar ce mi-am refinanțat creditul de la 5% la 2,5%. Cam asta e valoarea banului și ea continuă să scadă. Și cu toate astea, oamenii sfătuiesc copiii să economisească, când, în realitate, banca nu îți mai dă nimic pentru că îți ții economiile la ea?! Repet: bancherii nu îți mai vor banii, nu mai au nevoie de banii tăi cash pentru că au prea mulți. Au tipărit prea mulți. Dacă încă te gândești să economisești bani, înseamnă că trebuie să îți verifici data de expirare a creierului și a ideilor tale și asta ar trebui să faci cam o dată la jumătate de oră, pentru că lucrurile se mișcă foarte repede.

CK:Ai prevestit și criza din 2008, când s-au prăbușit piețele. Corectează-mă dacă greșesc, dar ai investit mult în imobiliare. Acum mergi mai departe și refinanțezi acele achiziții la niveluri de credit extrem de scăzute. Obții probabil între 2 și 5%, deci vei fi capabil să obții o creștere a veniturilor tale chiar și în plină criză imobiliară sau financiară. Ce să facă un tânăr care doar ce a irosit patru ani ca să termine o facultate, să sperăm, fără să se îndatoreze pentru a-și plăti studiile? Ce ar trebui să facă pentru a se îmbogăți, să zicem, în 30 de ani de acum înainte?

RK: S-ar putea să vrea să își dea în judecată facultatea pentru malpraxis, pentru că este și asta o posibilitate la modă de a face bani la ora actuală. Ca să îți răspund la întrebarea legată de previziunea mea privind criza din 2008, mă întorc la anul 1983. Dacă mi-ai citit cărțile, în 1973, când am venit în SUA din Vietnam, mi-am spus că ar trebui să învăț totul despre afacerile imobiliare. Toată lumea mă consideră un influent actor pe piața imobiliară, dar eu sunt influent pe piața debitelor și creditelor. Cu cât iau un credit mai mare, cu atât sunt mai bogat și cu cât iau mai multe credite, cu atât plătesc mai puține taxe la stat și mai mici. Ăsta este secretul. Trebuie să înțelegi că 1% din populația lumii, cei mai bogați pământeni, nu plătesc taxe deloc, sunt foarte îndatorați, dar asta îi face foarte bogați. Băncile îți dau un card de credit și apoi îți spun că trebuie să ai un scor FICO, ce o mai fi și ăsta, după care te ajută să îți depui economiile în contul deschis la banca lor, după care te trezești că nu ai câștigat nimic făcând asta, dimpotrivă. Și părinții tot te mai sfătuiesc să mergi la școală, să ai serviciu, să muncești din greu, să economisești și să îți cumperi o casă. Totul s-a schimbat din 1971 încoace. Acum, fiecare Bancă Centrală tipărește bani. Dar, revenind la criză, cel mai grav lucru care s-a întâmplat a fost că la summitul G8 a fost, de fapt, un G7. Cine nu a fost invitat? Rusia. Așadar, mergem la război. Ăsta este primul semn de război. Noi, americanii, le-am spus rușilor că nu ne pasă de ei. Am scăzut prețul la petrol, astfel încât Rusia să intre în recesiune. Dar rușii și chinezii au semnat un acord pentru o conductă care să pompeze petrolul rusesc în China, iar China să îl dea mai departe în Asia de Sud-Est. Cineva a spus la Conferința de la Cancun că China a câștigat războiul în Asia, pentru că, acum, China este pretutindeni și controlează economia Asiei. Noi, americanii, vrem să încheiem acorduri economice cu alte state asiatice, în detrimentul Chinei, și nu îl mai vrem pe Putin la G8. Deci, ne pregătim de război. Mă uit și la gruparea Stat Islamic. Văd că au Humvee-uri și arme americane, pentru că noi vindem așa ceva oricui, și talibanilor, și SI, și tuturor celor interesați. După care apare Obama și spune că nu găsim destui recruți, voluntari care să lupte pentru un anume scop. Nu sunt nici republican, nici democrat, dar asta este problema pe care o avem cu ultimii trei președinți ai SUA, Clinton, Bush și Obama: vor la război cu orice preț, dar nu știu ce înseamnă asta. Predicția mea este că Bagdadul va cădea în mâinile SI, ne vor alunga de acolo. În asta constă stupiditatea noastră, că nu înțelegem ce se întâmplă în lume. Urmărim știrile, dar astea nu sunt cele reale. Ce apreciez este că tu emiți din Guatemala, pentru a avea o perspectivă mai reală a problemelor cu care se confruntă SUA decât dacă ai emite ca toți ceilalți din SUA. Ceea ce văd pentru viitorul apropiat nu arată bine deloc. Terorismul, după cum am mai spus, se va extinde pentru că este ieftin. Nu numai că e ieftin, dar noi ne vindem armele inclusiv inamicilor noștri. Teroriștii folosesc petrolul nostru, pe care au pus mâna cucerind teritorii vaste din Irak, de exemplu, pentru a face rost de bani pentru armele pe care li le vindem noi. Cei din Stat Islamic sunt foarte deștepți, cred eu. De aia cred că ar trebui ca lumea să investească în aur și în argint, în loc să facă economii și să le depoziteze în bănci. Aurul și argintul fac față războiului și oricărei crize.

CK:SUA se străduiesc să controleze întreaga lume și, după cum ai afirmat, au cam început să piardă controlul. Crezi că preconizata criză din 2016 va însemna sfârșitul poliției SUA în lume?

RK:Nu știu dacă va însemna încheierea dominației mondiale a SUA, dar cred că cel mai bine ar fi să fim pregătiți pentru asta. Cred că perioada 2016 - 2030 va fi una extrem de tumultuoasă. Va însemna mult mai mult decât sfârșitul dominației SUA; va însemna încheierea erei industriale și începutul erei informatice. Deja, astăzi, un tip cu un celular performant poate sabota armata americană, prin simpla capacitate informatică a telefonului lui. Va fi sfârșitul dominației economice a SUA, pentru că, dacă ne uităm acum în statele din America Latină, China investește masiv în proiecte durabile de infrastructură, care generează locuri de muncă și venituri pentru populația din țările respective, în timp ce SUA generează conflicte și omoară oameni. Cam așa sunt percepute lucrurile. Și în Africa, unde am fost recent, în Camerun, o țară foarte, foarte săracă, China instalează fibră optică, iar SUA trimite commando-uri pentru a clarifica situația politică, nu economică. Am fost în US Marine, am mers la Academie și tot restul, așa că nu pot fi catalogat ca... nepatriot, dar spun lucrurilor pe nume! Până în 1913, SUA erau un stat federal fără taxe. Le-au introdus din 1913 și, la ora actuală, SUA se numără printre țările cele mai pline de taxe și impozite. Ni se fură bunăstarea, ni se diminuează prin aceste taxe și impozite și ni se explică faptul că trebuie să omorâm niște tipi în Irak, pentru că vor cuceri Bagdadul și ne vor alunga de acolo. Suntem sursa de amuzament a omenirii. Francezii o știu, la fel italienii și germanii. Nu există arme de distrugere în masă. Numai că la știri nu ni se spune adevărul și asta este de-a dreptul terifiant pentru un american. Ca bărbat care am luptat de două ori în Vietnam, absolvent de Academie, privesc acum cum această țară este vândută de incompetenți care nu au habar de ceea ce fac. Asta este îngrozitor! Lumea ne urăște pentru că trimitem oameni să omoare oameni. Mă întreb de ce facem asta în loc să ne concentrăm pe dezvoltarea economică și pe ajutorarea economică a altor state, nu militară. Ar trebui să cheltuim banii americanilor ca să facem o lume mai bună, nu ca să omorâm oameni.

CK:Să mergem puțin mai departe. Am auzit despre noua ta carte, ”Second Chance”, care are deja recenzii extraordinare și pe care, mărturisesc, nu am reușit să o citesc încă. Ce îmi poți spune despre ea?

RK:”Second Chance” este despre criza ce va veni, despre criza care a fost și motivele pentru care a fost, despre organizația coruptă care se numește Fed. Nu mă plâng că Fed mânuiește banii și îi folosește cum vrea, câtă vreme îmi dă și mie din bani. ”Second Chance” este despre a doua șansă a cititorului de a-și verifica termenul de valabilitate al ideilor lui, de a înceta să acționeze după idei expirate. Cartea vorbește și despre trecut, despre cum am ajuns în mizeria actuală. Sunt destul de optimist că orice cititor va găsi în ea soluția pentru a supraviețui crizei ce va veni, însă, pentru cei pe care îi va lua prin surprindere, cred că cea mai bună formă actuală de investiție sigură este în aur, argint, arme și gloanțe. Oamenii bogați cumpără aur și argint, oamenii săraci, arme și gloanțe, după cum mi-a spus cândva un prieten. Ăsta e motivul pentru care nu trăiesc în California, ci în Arizona, pentru că acolo există respect pentru arme și gloanțe. Aceste patru metale, aur, argint, arme și gloanțe, supraviețuiesc oricărei crize și nu se devalorizează niciodată.