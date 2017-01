“Război” dur între “rechini” şi olteni

Declaraţiile războinice date de oficialii craioveni, dar şi de apropiaţii grupării din Bănie, au tensionat atmosfera înaintea întîlnirii dintre FC Farul şi Universitatea Craiova, programată duminică, de la ora 20.30, pe Stadionul “Farul”, în etapa a 20-a Ligii I. Deranjat de afirmaţiile adversarilor, antrenorul Ion Marin le-a răspuns dur: “Unele declaraţii sînt normale. Ce putea să spună Cristescu despre echipa sa? Numai lucruri bune. În schimb, altele m-au deranjat pentru că au venit din partea unor pesoane care au mîncat o pîine bună la Constanţa, precum Vasile Mănăilă sau Lucian Pîrvu. Cred că este un lucru de bun simţ să nu faci astfel de comentarii, însă eu sînt obişnuit cu declaraţii pompoase venite din această zonă. La începutul sezonului, Craiova vorbeşte de campionat şi cupă şi abia scapă de la retrogradare”, a replicat “Săpăligă”, recunoscînd totuşi că adversarii de duminică formează o echipă puternică: “Vom avea un meci dificil, pentru că Universitatea are jucători buni, care pot tranşa duelurile unu la unu, dar merg pe 1 solist. Craiovenii trec printr-o perioadă mai puţin fastă, însă noi trebuie să fim concentraţi pe tot parcursul meciului pentru a cîştiga. Palmaresul este net de partea Farului, Craiova n-a mai cîştigat de 14 ani la Constanţa. Cu tot respectul faţă de Craiova, duminică va fi victoria noastră. Jocul de acum nu are nicio legătură cu cel din tur, atunci a fost o mimare de fotbal”. Nici jucătorii constănţeni nu au părut impresionaţi de declaraţiile oltenilor. “Craiova o să cîştige cu 3-0 la Constanţa doar dacă noi nu ne vom prezenta pe teren. Să fim serioşi, este imposibil să se întîmple aşa ceva. În privinţa asemănării dintre Costea şi Mutu cred că sînt doar vorbe mari. Atacantul Craiovei este bun, are viteză şi tehniciă, dar să-l compari cu Mutu este cam mult”, a spus fundaşul Andrej Rastovac. Elevii lui Ion Marin se bazează şi pe sprijinul publicului, mai ales că oficialii grupării de pe litoral au decis să lase intrarea liberă pentru elevi şi studenţi.

Echipele probabile - Farul (antrenor Ion Marin): G. Curcă - Măţel, Rastovac, Fl. Pătraşcu, Vukomanovic - Pantelie, Larie, Rusmir, Gerlem - Alibec, Chico; U. Craiova (antrenor Nicolo Napoli): Bornescu - Dănănae, Găman, Mitchell, Rose - Prepeliţă, D. Stoica, Şoavă - Wobay, M. Costea, Fl. Costea.