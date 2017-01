Război de catifea!

Hoardele de procurori care îi iau la bani mărunţi pe cei care au îndrăznit să vină la vot la referendumul pentru demiterea preşedintelui suspendat, Traian Băsescu, reprezintă, în viziunea deputatului liberal Sergiu Andon, principala armă politică a portocaliilor. Într-o declaraţie dată presei, Sergiu Andon crede că ceea ce se întâmplă în prezent în satele din România reprezintă adevărata lovitură de stat, precizând că preşedintele suspendat Traian Băsescu nu scoate tancurile pe drum, ci procurorii. „Un telespectator punea o întrebare de bun simţ la acuzele lui Băsescu: „Care lovitură de stat? Unde sunt tancurile?”. Acum ne întoarcem la situaţia sugerată de Ponta, adevărata lovitură de stat are loc acum. Aceasta, ce numesc eu adevărata lovitură de stat, are elemente de forţă”, a spus Andon, care a precizat că Băsescu a transformat până şi procuratura într-o armă a sa, dar că urmează şi Consiliul Superior al Magistraturii, unde „are câţiva slugarnici”. Andon a continuat spunând că Băsescu are două ţinte şi că este foarte dibace. „O ţintă: anihilarea referendumului, a doua ţintă fiind câştigarea de către PDL a alegerilor generale din toamnă”, a spus Andon, precizând că Băsescu vrea să atingă ultima ţintă prin descurajarea electoratului.