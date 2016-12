Război total

În lupta pentru putere şi supremaţie în organizaţia judeţeană a PDL Constanţa, pedeliştii constănţeni par să nu ţină cont de nimeni şi de nimic, fiecare din taberele pedeliste continuându-şi lupta de gherilă. La începutul săptămânii trecute, sătul de scandalul de la Constanţa, preşedintele PDL Emil Boc a cerut linişte în partid şi evitarea declaraţiilor războinice până când Biroul Permanent Naţional va lua o decizie în ceea ce priveşte zbuciumata organizaţie de la Constanţa. Lovitura primită de gruparea Banias, îndepărtarea lui Ioan Bălan de la conducerea Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, nu putea fi trecută cu vederea. În aceste condiţii, duminică a fost aruncat în faţă preşedintele interimar al organizaţiei Municipale PDL Constanţa, Florian Constantin. El a prezentat reprezentanţilor mass-media hotărârea Comisiei Naţionale de Statut Etică şi Litigii (CNSEL) conform căreia alegerile de la municipiu din 5 iulie 2010 erau declarate nestatutare. Interesant este că documentul emis pe 8 august 2010 a apărut abia acum în forma semnată, ştampilată şi înregistrată la partid pe 9 august 2010. Timp de cinci luni, conducerea organizaţiei judeţene a PDL Constanţa a ţinut ascunsă această hârtie din cauza unei recomandări a CNSEL pe care a făcut-o în finalul documentului. “…se constată divizarea BPJ Constanţa şi în consecinţă imposibilitatea acestui organism de conducere de a emite decizii în conformitate cu Statutul PDL. Pentru a se intra în prevederile statutare, CNSEL consideră că este necesar ca BPN să aplice prevederile art. 95, alin.1, lit. r, din statutul PDL”. Cu alte cuvinte, CNSEL consideră că BPN ar trebui să dizolve Biroul Permanent Judeţean al PDL Constanţa şi să organizeze alegeri pentru o nouă conducere. În cele din urmă conducerea PDL Constanţa a trecut peste solicitarea dură a celor de la CNSEL şi a luat în considerare doar celelalte prevederi ale hotărârii, adică invalidarea alegerilor de la organizaţia municipală: “În aceste condiţii, consider că este normal şi statutar ca alegerile de la municipiu să se desfăşoare înaintea celor de la organizaţia judeţeană. De asemenea, consider normal şi statutar ca toţi delegaţii care vor constitui componenţa viitorului CCL să fie cei stabiliţi de un BPL statutar care este cel condus de mine. Este la fel de normal şi statutar să preiau organizaţia municipală fără probleme”, a declarat Florian Constantin. Cel care până în urmă cu ceva mai puţin de o lună împărţea aceleaşi idei cu tabăra Stavrositu este acum împotriva lor. Ruptura dintre Constantin şi deputatul democrat-liberal a intervenit după ce Florin Mitroi, liderul grupării anti-Banias, a făcut pasul înapoi în urma unei tragedii familiale. Interesant este faptul că Florian Constantin a fost la baza convocării Consiliului Local de Coordonare din 5 iulie, despre care acum recunoaşte că nu s-a făcut conform literei statutului PDL. “Eu am condus şedinţa din 5 iulie. Problema este că acele contestaţii care au fost făcute au fost statutare. Trebuie să recunosc că am avut vicii de formă şi chiar de fond la convocarea acelui CCL. Am realizat că mi-au scăpat câteva probleme când am văzut decizia CNSEL”, a afirmat Constantin. El a precizat că doreşte să candideze pentru viitoarele alegeri la organizaţia municipală. Deputatul PDL Maria Stavrositu, care consideră alegerile din 5 iulie perfect statutare, a declarat: “Nu contest existenţa deciziei CNSEL, care se pare că a fost prezentată de Florian Constantin. Problema este că această decizie constată polarizarea accentuată a echipelor angajate în competiţia electorală internă şi recomandă refacerea întregului proces electoral intern precum şi dizolvarea Biroului Permanent Judeţean. Această decizie nu s-a materializat pentru că hârtia nu a fost arătată nimănui. Apariţia deciziei Comisiei la şase luni de la data emiterii este doar o provocare menită să menţină haosul creat în PDL de Florian Constantin în înţelegere cu Mircea Banias. Ei încalcă astfel invitaţia la decenţă a preşedintelui PDL, Emil Boc, referitoare la declaraţiile pe tema alegerilor din PDL”.