“Războiul” 2008: Inflaţie vs. alegeri

“România este şi va fi, în continuare, un punct de atracţie pentru investitorii străini. Avem multe resurse, unele fiind limitate, care pot atrage investiţii dacă sînt exploatate cum trebuie”, a declarat, sîmbătă, la Constanţa, preşedintele executiv al BCR, Nicolae Dănilă, cu ocazia prezentării raportului de ţară, întocmit de BCR şi intitulat “România-Navigînd pe valurile convergenţei”. El a adăugat că, în prezent, ţara noastră nu îşi mai permite “luxul” de a irosi sau de a renunţa la unele resurse la orice preţ, întrucît oamenii de afaceri, în momentul cînd investesc, îşi fac un calcul pentru următorii ani. Dănilă a mai arătat că în economia românească există unele zone care creează un risc, o stare de disconfort, care trebuie acoperite atît de Banca Naţională a României, cît şi de Guvern. “Cu toate acestea, putem afirma că, în prezent, avem un grad de predictibilitate mult mai mare decît în anii anteriori, ceea ce ne conferă posibilitatea de a ne face anumite calcule şi a şti exact cum să evităm unele riscuri şi să găsim soluţii”, a subliniat preşedintele executiv al BCR. Dat fiind faptul că investitorii cunosc doar trei elemente de care depind proiecţiile investiţionale - păstrează, cumpără sau vinde -, mesajul transmis de Dănilă acestora se rezumă la doar două: “păstrează şi continuă să cumperi”: “Eu le recomand celor care au investit deja în România să păstreze şi să dezvolte, iar celor care vor să investească undeva, să vină în România”.

Avînd în vedere că 2008 este un an electoral, ceea ce presupune cheltuieli bugetare mai mari decît în 2007, reprezentanţii BCR consideră că evoluţia economiei va fi tot pozitivă. “În raportul de ţară întocmit de BCR au fost cuprinse posibilele influenţe pe care le pot avea mişcările de pe scena politică asupra inflaţiei în 2008. Mă refer la preţurile administrate, la cheltuieli bugetare mari, dar şi la organizarea alegerilor. Este o chestiune profundă, întrucît ne referim la climatul politic. Să nu uităm că sîntem membru UE şi ne mişcăm pe un culoar mai mult sau mai puţin bine determinat. Pe partea mediului de afaceri, lucrurile au posibilitatea să meargă înainte, în continuare, fără influenţe negative dramatice. În plus, mediul de afaceri are o zonă de imunitate destul de bine structurată, care îl sprijină să meargă înainte cu mai mult curaj”, a punctat Dănilă. La rîndul său, economistul-şef al BCR, Lucian Anghel, a explicat că investitorii care vin în România îşi proiectează afacerile pe termen mediu şi lung, adică mai mult de patru ani, cît durează un ciclu electoral. “Investitorii nu gîndesc pe un termen de un an, doi sau patru ani cît este un ciclu electoral. Cei care vor veni în România înseamnă că au încredere în potenţialul ţării noastre şi vor veni să dezvolte proiecte pe termen mediu şi lung, ceea ce este benefic pentru economie. Fereastra de oportunitate a României este limitată în timp şi este necesar să ştim să o fructificăm”, a arătat Anghel. Referindu-se la influenţa pe care o poate exercita anul electoral 2008 asupra economiei, Anghel a precizat că scenariul realizat de BCR arată că banca centrală, prin toate pîrghiile pe care le are la îndemînă, inclusiv prin cea a dobînzilor, ar putea intensifica politica monetară în scopul de a asigura atingerea obiectivului de inflaţie. În opinia sa, în ciuda aspectelor negative pe care le-a înregistrat în 2007, evoluţia economiei româneşti este una pozitivă, iar dacă anul agricol 2008 “va fi unul normal şi nu semicatastrofal cum a fost cel din 2007”, în condiţii normale de mediu internaţional, regional şi local, există şanse ca procesul de dezinflaţie să continue în 2008. “Să nu uităm că şi anul 2004 a fost un an electoral, iar inflaţia şi-a continuat trendul descrescător, inclusiv ca urmare a determinării băncii centrale de a încerca să-şi atingă obiectivul de inflaţie”, a conchis economistul-şef al BCR.