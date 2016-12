Războiul declaraţiilor între Săgeata şi CSMS Iaşi

Considerat un derby între două candidate la promovarea în prima ligă, meciul dintre Săgeata Năvodari şi CSMS Iaşi, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 13-a a Ligii a II-a la fotbal, se anunţă extrem de încins. Războiul declaraţiilor a fost deschis de oficialii ieşeni, care au declarat că se tem de arbitrajul centralului Marius Bocăneală, deşi echipa pregătită de Constantin Gache a fost dezavantajată clar în ultimele două partide disputate pe teren propriu, cu Delta Tulcea şi FC Snagov. „Jocurile Năvodariului au trezit mereu suspiciuni, mai ales acasă. Eu sper ca Marius Bocăneală, care va arbitra partida, să nu-i înşele încrederea lui Ion Crăciunescu, care a început să-l delege şi la Liga 1”, a spus managerul clubului din Copou, Leo Grozavu. „Mi-e teamă să nu apară şi în acest an un FC Bihor de anul trecut, echipă care avea penaltyuri sau superiorităţi numerice la multe meciuri. Cam aşa se întâmplă în acest sezon cu Tulcea şi Năvodari, care au aproape la fiecare joc 11 metri ori om în plus”, a adăugat antrenorul ieşenilor, Ionuţ Popa. Oficialii năvodăreni au reacţionat rapid, replica venind de la antrenorul Constantin Gache. „Prietenul meu, Ionuţ Popa, este un mare şugubăţ. Se pare că este mai bine ca el, decât ca mine, care am primit două trofee fair-play în ultimul an. Eu rămân însă cu trofeele, iar el cu punctele şi cu banii. Personal, cred că citeşte invers, pentru că noi am avut doi eliminaţi şi am fost sancţionaţi cu două lovituri de pedeapsă în partida cu FC Snagov, iar în disputa cu Delta Tulcea, oaspeţii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Ieşenii sunt obişnuiţi să facă presiuni asupra arbitrajului şi echipei advers, dar nu îi putem lăsa să facă acest lucrur de fiecare dată”, a spus tehnicianul năvodărenilor, care se concentrează însă asupra duelului din teren: „Noi ne vedem de fotbal. Vom întâlni o echipă de tradiţie, care nu-şi permite să rateze victoria sâmbătă, pentru că riscă să piardă contactul cu plutonul fruntaş. Sunt convins că în retur vor fi mai bine organizaţi, după ce au început sezonul în pripă. Şi noi ne dorim însă victoria, mai ales că am rămas datori suporterilor, după ce nu am mai câştigat pe teren propriu în ultimele trei runde”. Săgeata are o singură problemă de efectiv pentru meciul de sâmbătă, mijlocaşul Răzvan Ochiroşii fiind suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.