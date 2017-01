Războiul îmbunătăţeşte calitatea alimentaţiei

02:22:42 / 06 Aprilie 2014

SA-I VEDEM PE RUSII ASTIA BETIVI ORDINARI SI HAPLAI , CUI MAI VINDE GAZELE NATURALE SI PETROLUL, CA ORICUM VESTICI EUROPENI IAU PETROL DE LA AFRICANI.

SINTETI PENIBILI , NOI MINCAM MAC DONALD DE ANI DE ZILE SI NU MAI SINTEM BOLNAVI DE NIMIC , BA DIN CONTRA ESTE O MINCARE USOR DE PREPARAT SI PROASPATA CU CARNE DE VITA ,CHIFTELE DIN PAINE SALATA VERDE , ROSII SI VARZA PROASPATA , NU STIU DE UNDE SCOATETI ATITA VENIN DIN VOI IMPOTRIVA ACESTUI MACDONALD , CARE MANINCI CIND ESTI LA SERVICIU SI NU O SA PLECI CU CRATITA CU CIORBA DUPA TINE , HAI MAI NENE PAUL NASAUDEANU , CHIAR CA SINTETI PENIBILI CU ACEST RAZBOI CARE IMBUNATATESTE CALITATEA ALIMENTATIEI? MAI BINE AI SPUNE CA AMERICANI LE-A LUAT MANCAREA DE LA GURA RUSILOR DIN CRIMEIA , IAR RUSI NU AU DECIT SA-SI MANINCE PETROLUL PE PAINE SI GAZELE NATURALE IN LOC DE MACDONALDUL DE LA AMERICANI , POFTA BUNA RUSILOR SI ROMANII CARE II PUPA IN CUR PRIN ARTICOLELE DE DOI BANI PE CARE LE SCRIU IN TELEGRAF LA GAZE NATURALE SI PETROL .