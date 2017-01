Războiul în Sănătate continuă...

Medicii de familie nu vor mai putea acorda consultaţii gratuite pacienţilor, întrucât, spun ei, nu vor mai putea să-şi acopere cheltuielile cu cabinetele. Astfel, începând de joi, asiguraţii înscrişi pe listele medicilor, deşi plătitori la Fondul Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, vor scoate bani din buzunare chiar pentru plata consultaţiilor. Nu se mai pune la socoteală faptul că oamenii îşi plătesc deja tratamentele şi unele consultaţii către specialişti, încă de la 1 iunie, dată la care ar fi trebuit să fie semnat contractul cadru în Sănătate şi să nu se ajungă în această situaţie. “Până miercuri inclusiv am luat decizia de a nu taxa pacienţii, dar de joi trebuie să taxăm. Avem o relaţie veche de 12 ani cu pacienţii. Dar avem şi noi nişte angajaţi care trebuie să trăiască, să fie plătiţi, avem şi costurile de întreţinere ale cabinetelor care trebuie plătite. Dacă noi nu acceptăm să intrăm într-un contract de acest gen, pacienţii rămân asiguraţi. Ei au nişte drepturi, plătesc nişte bani şi aceşti bani sunt gestionaţi de Casa Naţională de Asigurări”, a declarat preşedintele Federaţiei Patronatelor Medicilor de Familie, Doina Mihăilă. Ea a spus că un medic de familie are cheltuieli lunare minime de circa 6.100 lei, în condiţiile în care venitul său brut este de aproape 7.400 de lei. După plata tuturor cheltuielilor şi a impozitului, medicul rămâne cu circa 820 de lei pe lună, în condiţiile în care are 1.500 înscrişi şi 400 de consultaţii pe lună. Medicii de familie au decis să nu semneze noul contract cadru cu casele de sănătate. Ei sunt nemulţumiţi, în principal, de bugetul alocat, care ar duce la falimentul cabinetelor.

ÎN LOC SĂ REZOLVE PROBLEMA, ŞEFII DIN SĂNĂTATE SE ŢIN DE COMENTARII. Medicii de familie care preiau pacienţii doctorilor care refuză să semneze contractele vor fi plătiţi pentru serviciile prestate, aşa cum prevede legislaţia, a declarat, ieri, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă. “Noi aşteptăm medicii de familie să vină să semneze, ăia care într-adevăr înţeleg, pentru că - încă o dată vă spun - există un potenţial de creştere la 50% - 60% la unii medici în actualele condiţii ale acestei norme. Medicii care vor prelua pacienţii doctorilor care refuză să semneze contractele vor fi plătiţi per serviciu şi vor prescrie reţete şi trimiteri”, a susţinut preşedintele CNAS. Potrivit lui Lucian Duţă, medicul va fi plătit aşa cum prevăd normele contractului - cadru, adică per serviciu. „Cu alte cuvinte, va face mai multe servicii şi i se vor plăti bani. Este legal şi putem să facem lucrul acesta. Ce vreau eu să vă spun este că mie, la ora aceasta, mi se pare absolut imoral ca noi să cedăm la şantajul, atenţie!, nu al medicilor de familie, ci al celor de care sunt reprezentaţi”, a adăugat preşedintele CNAS. Lucian Duţă a apreciat că liderii organizaţiilor medicilor de familie se raportează la veniturile lor când spun că „unii iau mai puţini bani”. „Şi am să vă spun ceva: am vorbit de mai multe ori cu medicii de familie şi reprezentanţii medicilor de familie. Atunci când ei spun că nu sunt bani şi că unii îşi iau mai puţin bani, în realitate ei îşi calculează şi se raportează la veniturilor lor, ale celor care conduc. Probabil că dacă am lua măsuri care nu le-ar fi afectat de niciun fel veniturile, atunci am fi fost foarte buni”, a mai spus Duţă. Şi comentariile şefului CNAS au continuat. El a menţionat că, până acum doi ani, medicul era plătit în funcţie de numărul persoanelor înscrise pe liste, şi nu pentru servicii. Tot potrivit lui Duţă, în piaţa de servicii există un monopol în ceea ce priveşte medicina de familie.

PREŞEDINTELE CNAS A SUSŢINUT CĂ MEDICINA DE FAMILIE ESTE UN SISTEM ERMETIC

„Aşa cum se întâmplă şi pe alte paliere, medicina de familie este un sistem ermetic, este un sistem închis, în care nu au acces decât cei care vor anumiţi doctori”, a adăugat preşedintele CNAS, Lucian Duţă. El a mai spus că listele cu medicii de familie care semnează actele adiţionale vor fi afişate la casele de asigurări de sănătate şi că, în prima zi, 10% dintre doctori au semnat contractele. „Pacienţii se pot duce să se înscrie pe listele medicilor care au încheiat contract cu CNAS şi în felul acesta îşi pot lua reţetele, îşi pot lua biletele de trimitere, medicii vor fi plătiţi... Noi aşteptăm medicii de familie să vină să semneze, ăia care într-adevăr înţeleg, pentru că, încă o dată vă spun, există un potenţial de creştere (a veniturilor - n.r.) la 50% - 60% la unii medici în actualele condiţii ale acestei norme”, a subliniat Lucian Duţă. Şi tot la capitolul acuze, şeful CNAS anunţa, vineri, că medicii au eliberat aproape 1.400 de reţete, în trimestrul întâi al acestui an, pe numele unor persoane decedate, 19.800 aveau CNP incorect sau inexistent, iar mai mult de 30.000 vizau prescrieri pentru acelaşi CNP, prejudiciul pentru neregulile constatate ajungând la peste 160.000 de lei. Toate aceste nereguli au fost depistate în urma unor controale privind analiza prescrierilor de medicamente pentru tratamentul în ambulatoriu în trimestrul întâi al acestui an, pe baza datelor raportate şi existente în mediul informatic. Cele mai multe „gafe” au fost înregistrate, aşa cum precizam, în Bucureşti, respectiv 309, urmat de judeţele Sibiu, cu 137, Dolj - 100, Alba - 91, Galaţi – 75, dar şi Constanţa, cu 81.