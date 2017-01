Războiul maidanezilor, sub lupa Poliţiei Locale

03:46:18 / 01 Aprilie 2014

pentru cei care urasc animalele

Articoul e scris cu fundul nu cu capul. Daca cel care emite astfel de idei, fara nici o baza serioasa, doar presupuneri si "daca", "daca" se considera "intelectual" nu ma mai mira calitatile celor care ii citesc mazgalitura si sunt de acord cu ea. Rusine pentru ca ati adus Romania inapoi, la stadiu de Epoca de piatra iar cei care se preteaza si sunt de acord cu asa ceva, cu asemnea crime si furtisaguri din banii publici sunt pur si simplu la nivelul omului de Neanderthal. Urlati cat vreit contra cainilor: o Europa intreaga va huiduie, va uraste, va face criminali si primitivi; in curand veti primi si suturile in k-u-r in loc de "bine ati venit".