Războiul pentru deprecierea valutelor se duce în 2013

ECONOMII ÎN CORZI Unele economii ar putea încerca să-şi deprecieze monedele, în 2013, ca să susţină creşterea economică, spune guvernatorul Băncii Angliei, Mervyn King, citat de Wall Street Journal. „Va fi un an dificil, cu un război al valutelor, iar o asemenea perspectivă este îngrijorătoare. Vor reacţiona şi alte ţări la fel? Ce se va întâmpla?”, se întreabă King. Devalorizarea în scopuri competitive a fost folosită des de marile economii, în ultimii ani, pentru a contracara impactul crizei. Politicile monetare relaxate şi alte măsuri, precum achiziţiile de active financiare de către băncile centrale, au condus la deprecierea unor valute importante şi, implicit, la creşterea competitivităţii exporturilor. „Economia globală are nevoie disperată ca ţările cu surplusuri comerciale mari, precum Germania, Olanda şi China, să stimuleze cererea, însă acestea au puţine motive să facă asta. În acelaşi timp, statele cu deficite comerciale mari trebuie să ia repede măsuri de stimulare a creşterii, însă au puţine opţiuni. Problema este agravată de faptul că instrumentele tradiţionale folosite de băncile centrale pentru stimularea creşterii, respectiv dobânzile scăzute de politică monetară, au fost împinse aproape de limită. Ratele dobânzilor în SUA, Europa, Japonia şi în alte ţări sunt deja aproape de zero. Unde să se mai ducă?”, spune guvernatorul Băncii Angliei.

ŞI LEUL SE DEPRECIAZĂ În România, cotaţiile leului au urcat spre 4,54 unităţi/euro, în şedinţa de ieri, astfel că BNR a afişat o referinţă mai mare cu 0,49 bani, de 4,5388 unităţi. Pentru dolar, cursul a coborât cu 1,21 bani, de la 3,5133 la 3,5012 lei. Rata oficială pentru francul elveţian a scăzut de la 3,7584 la 3,7461 lei.