Războiul Ponta - Blejnar, „arbitrat” de Ungureanu

SCRISOARE Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că îi trimite premierului Mihai Răzvan Ungureanu o scrisoare în care îi cere demiterea şefului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Sorin Blejnar, pe care îl acuză că a folosit în scop politic instituţia pe care o conduce. Ponta a spus că îi trimite premierului şi documentele primite de la Agenţia Naţională de Integritate, care demonstrează că nu a avut niciun avantaj necuvenit din activitatea de pilot de raliuri. „Îi voi spune premierului că are în subordine un funcţionar care a comis abuzuri şi pe care cred că Ungureanu, dacă doreşte cu adevărat şi are puterea, va trebui să îl schimbe”, a afirmat preşedintele PSD. Ponta a precizat, răspunzând unei întrebări, că nu îi va solicita lui Sorin Blejnar despăgubiri în procesul pe care îl va intenta împotriva şefului ANAF. „Eu nu îi cer nimic lui Blejnar, ci îi cer premierului Ungureanu, care nu a fost implicat în tot felul de matrapazlâcuri ale acestuia, pentru că Blejnar a fost acoperit de Boc, a fost acoperit de Udrea. Premierul Ungureanu are ocazia să demonstreze că, într-adevăr, s-a schimbat ceva”, a mai spus Ponta.

ACUZAŢII VERIFICATE Liderul social democrat a mai spus că ataşează şi nişte extrase de presă ce conţin declaraţii ale şefului ANAF despre liderul PSD în care sunt invocate „ilegalităţi în domeniul fiscal”, „fraudarea statului român”, „sponsorizări fictive de la Vîntu”, bani primiţi pentru curse de la Dorinel Umbrărescu. „Toate aceste afirmaţii calomnioase, inclusiv că aş fi primit bani din consultanţă juridică la Complexele Energetice Turceni şi Rovinari, au fost verificate de instituţiile statului ANAF şi ANI”, a spus Ponta.