Războiul umbrelor din PDL

Diverşi activişti de bază din PDL Constanţa au trecut la categoria muscă. Adică, vreau să zic, se bat de muscă. Alţii, mult mai pragmatici, se bat cu propria umbră sau cu alte umbre din partid. Mihai Petre, purtătorul de cuvânt al portocaliilor, spune că, la Constanţa, în PDL, “toate energiile trebuie direcţionate către exteriorul partidului, acolo unde sunt adevăraţii adversari, PSD şi PNL”. Nu s-ar putea spune că domnia sa nu are un discurs coerent şi la obiect, chiar cu o anumită morală după fabula cu vulpea şi corbul. Din păcate, nu prea are cine să-l înţeleagă şi să aplice principala directivă. Colegii săi din partid sunt preocupaţi să se răfuiască intens şi, în anumite cazuri, la obiect cu propriile umbre. Chiar şi aici, în jocul umbrelor, există o anumită ierarhie. Sunt umbre care se căpăcesc la vârf şi umbre care se altoiesc la baza partidului. De departe, capul de afiş este deţinut de derbyul Maria Stavrositu - Mircea Banias. Cazul a fost dezbătut pe toate feţele şi la Bucureşti. Sigur, la ora la care scriu aceste rânduri, nu s-a luat nicio decizie în privinţa finalului scandalos de la alegerile pentru şefia organizaţiei municipale Constanţa. Dar, indiferent de sentinţa mahărilor de la centru, în PDL Constanţa, continuă războiul umbrelor. În anumite puncte cardinale, din câte am fost informat, combatanţii au lăsat-o mai moale. Aflu, de pildă, că Zanfir Iorguş ar vrea să se împace cu Nae Negrea, cu care, în ultimii doi ani, a avut nenumărate meciuri. Iată că o promenadă la Balcic poate avea efecte pozitive asupra stării de spirit a domnului deputat… Dacă lucrurile stau aşa, ne aflăm în faţa unui pas important spre “umanizarea” relaţiilor dintre două vârfuri importante ale PDL Mangalia. Nu ştiu cât de receptiv va fi, în această privinţă, domnul Nae, călcat prea des pe bătături şi tăvălit de şeful său de partid. Mai mult decât atât, Nae a fost “tăiat” de nenumărate ori de la mână în perioada în care PDL a scos la mezat posturile de conducere din judeţ. La un pas de a prelua fotoliul de director general al SC Neptun-Olimp, domnul Nae s-a trezit cu “talpa” lui Iorguş pe faţă. Au urmat clinciurile la mantinelă pentru SN “2 Mai” şi “Oil Terminal”. Discutând omeneşte, e greu să găseşti un loc mic pentru împăcare între cei doi... Într-un fel, asta este starea de lucruri care generează atmosfera tensionată din PDL. Sunt prea mulţi cei care vor să le plătească unora din partid, cum bine a sesizat Mihai Petre, poliţe. Practic, în frunte cu conflictul dintre Stavrositu şi Banias, asistăm la o vânătoare de vrăjitoare, acestea fiind travestite în umbre. Nu cred că atitudinea doamnei Maria Stavrositu, noua stea a politichiei locale, face bine partidului. Domnia sa crede că, răstindu-se la Mircea Banias, rezolvă criza din interior. Eroare. Mihai Petre a sesizat foarte bine că bruma de energie existentă în partid este consumată în tot felul de intrigi de cartier, pentru că altfel nu le pot numi, şi dispute puse în slujba unor orgolii ieftine. Practic, în interiorul acestei formaţiuni politice, asistăm la o prelungită stare de asediu. Umbre contra umbre. Scandalurile în serie au şubrezit PDL din temelie. Acum, mai mult ca niciodată, punctele slabe sunt mai uşor de accesat de către adversari, ceea ce, într-o confruntare directă, poate genera un adevărat dezastru. E posibil ca anumiţi activişti portocalii să tragă sforile în acest sens. La nivel central, se vede de la o poştă că Traian Băsescu fuge de PDL precum dracul de tămâie…