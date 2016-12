Răzbunarea unui specialist în IT

Un student din R. Moldova a publicat pe Internet, mai exact pe blogul său, pustiulsinguratic.weblog.ro, informaţii confidenţiale ale Fiscului. Tânărul a intrat în posesia informaţiilor cu caracter personal ale unor cunoscuţi oameni de afaceri, după ce a lucrat la un program pentru baza de date a instituţiei. Grigore Diviza, student în anul II la Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică din cadrul Universităţii Tehnice din R. Moldova, a acceptat să lucreze la un program pentru baza de date a Fiscului. Tânărul a lucrat trei luni fără contract şi i s-a promis că va fi remunerat cu 20.000 de lei. Însă, după ce şi-a terminat treaba, tânărul nu a văzut nici un ban. ”În martie 2010 eram în căutarea unui loc de muncă part-time, ca să pot avea timp şi pentru studii. Printr-o cunoştinţă, am fost prezentat unor angajaţi de la Fisc care mi-au propus să lucrez la un program care să eficientizeze baza de date a instituţiei”, a declarat Grigore Diviza. ”Pe măsură ce lucram, le predam o versiune cât mai îmbunătăţită a programului. Treptat, mi s-a dat aproape o treime din toată baza lor de date, pe care am modelat-o astfel încât să se poată opera mai uşor cu ea. Angajaţii instituţiei lucrează după un model al reţelei agenţilor vechi de 20 de ani”, a mai explicat specialistul în IT.

În iunie 2010, studentul a făcut ultima vizită la Fisc şi a predat ultima versiune a proiectului la care a lucrat. ”De atunci, toate legăturile cu cei doi inspectori cu care colaboram s-au oprit brusc. Dacă înainte îi găseam oricând aveam nevoie, acum deveniseră ocupaţi, erau permanent în şedinţe şi nu mai puteau vorbi cu mine”. Tânărul susţine că nu se teme că ar putea fi tras la răspundere. ”Ce îmi pot face? Public aceste informaţii de patru luni şi nu s-a întâmplat nimic. Nu cred că-i pasă cuiva\", a declarat Grigore Diviza. Oficialii de la Fisc susţin că informaţiile publicate de tânăr nu sunt reale. ”Informaţiile de acest tip nu ies din instituţia noastră. Nu cred că aceste date pe care le-a publicat pe internet persoana în cauză sunt veridice. Muncim în permanenţă la securizarea bazei de date şi este aproape imposibil ca informaţiile să ajungă la oricine”, a declarat Mihail David, şeful Departamentului Securitate Internă şi Anticorupţie din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.