Razie a Poliţiei Rutiere

Poliţiştii Serviciului Rutier Constanţa cercetează, în stare de libertate, mai mulţi şoferi care au fost prinşi în week-end-ul trecut conducând sub influenţa băuturilor alcoolice. Duminica trecută, oamenii legii l-au depistat pe o stradă din Năvodari pe Dănuţ F., de 44 de ani, din localitate, care se afla la volanul unei maşini, deşi era băut. În aceeaşi zi, poliţiştii din Mangalia au întocmit dosar penal pe numele unui bărbat de 45 de ani care a fost prins conducând o motocicletă neînmatriculată, deşi nu deţine permis. În plus, poliţiştii au descoperit că suspectul se afla şi sub influenţa alcoolului. Un adolescent de 17 ani a fost prins de poliţiştii din Costineşti conducând o motocicletă, pe o stradă din localitate, deşi nu are permis. În aceeaşi situaţie se află şi un tânăr de 23 de ani, din Credinţa, care a condus un autoturism pe Drumul Judeţean 392, fără a avea permis. Cu dosar penal s-a ales şi un bărbat de 36 de ani, din Năvodari, care s-a urcat la volanul unei maşini sub influenţa băuturilor alcoolice. (R.M.)