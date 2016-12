Razie de amploare la Constanța

12:54:41 / 08 Septembrie 2014

Vrem CAMERE VIDEO in tot orasul !?

Camerele video ar face totul, in fiecare seara, dar se pare ca nu vrea primaria !? Educatia, ordinea si disciplina s-au realizat in vest cu CAMERELE VIDEO. Asa ati vedea exact cine va spart masina, cine va spart locuinta (in Tomis 2 hotii folosesc scara pt a ajunge la apartamentele de la etajul 1), cine coboara din autobuz cu actele si portofelul bunicului, cine ii fura telefonul pe strada copilului, etc . Dar ce primaria e interesata de oamenii orasului ?