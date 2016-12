Razie de amploare

Zeci de poliţişti constănţeni şi jandarmi au participat, vineri dimineaţă, la o amplă acţiune organizată de Poliţia Municipiului Constanţa pe raza secţiilor 4 şi 2 de Poliţie Constanţa. Mai mulţi constănţeni, vizaţi de oamenii legii, s-au trezit imediat după ce au auzit în zorii zilei “Deschide! Poliţia”. Luaţi ca din oală, fără să ştie ce se întâmplă cu ei, constănţenii se frecau la ochi şi îşi căutau actele de identitate pentru a putea fi legitimaţi de oamenii legii. Cu toate că era ora şase dimineaţa, unii dintre ei au încercat să scape de poliţişti motivând că nu îi pot însoţi la secţie, deoarece trebuie să îşi ducă copilul la şcoală. Razia oamenilor legii a avut loc în mai multe zone din Constanţa şi a vizat persoanele certate cu legea, iar scopul acţiunii a fost combaterea faptelor care afectează siguranţa cetăţenilor. “S-a acţionat în mai multe locaţii, unde existau date că se găsesc fără forme legale persoane provenite din judeţ dar şi din ţară. Totodată, aceste persoane sunt suspecte de comiterea mai multor furturi şi fapte cu violenţă, despre care am fost sesizaţi în ultima perioadă”, a declarat cms. şef Emilian Pârvu, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa. În urma acţiunii 36 de persoane au fost duse la poliţie, 27 dintre ele fiind amprentate şi fotografiate. “Nu ştiu de ce m-a luat poliţia, pentru că eu nu am probleme cu legea. Mi-au spus că trebuie să mă amprenteze şi să mă fotografieze”, a declarat unul dintre cei escortaţi la sediul Secţiei 4. O altă femeie, nedumerită, îşi aştepta nepotul de 11 ani să fie amprentat de oamenii legii. “Nepotul meu are doar 11 ani şi merge la şcoală. Mi-au spus că a fost un furt dintr-o societate şi că trebuie să îl ia la secţie, iar eu am venit cu el, pentru că este minor”, a spus femeia. Oamenii legii au efectuat şi controale în trafic în urma cărora au dat 29 de sancţiuni, în valoare totală de 3.650 de lei. Poliţiştii spun că astfel de acţiuni vor continua şi în zilele următoare pe raza municipiului Constanţa.