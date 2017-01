Razie în Piața Griviței

10:45:09 / 24 Iulie 2014

nemaipomenit

la piata tomis trei si la gara cand ajunge politia ?sau nu mai au timp din cauza afacerilor personale ?poate intrati in merceria aia din tomis 3,valentino sau cum s-o numi(contrabantino) si poate o umfla politia si pe colorata aia cu par roscat care se face ca vinde paste fainoase.mare lucru a facut primaria:a pus un gard.speculantii sunt tot pe acolo sau pe strazile laterale.e curios ca printre cumparatori de tigari se afla persoane care la prima vedere iti lasa impresia unora bine plasate in ierarhia sociala.vai de mama lor!tigari,tigari,tigarele,tigarele avem!dar ,politie nu?