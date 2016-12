Razie pentru prinderea şoferilor băuţi

În urmă cu mai bine de două săptămâni, o tânără de 19 ani, din Constanţa, era ucisă pe o trecere de pietoni de un şofer băut. Tragedia rutieră s-a petrecut pe strada Dezrobirii, chiar sub ochii prietenilor victimei. Săptămâna trecută, un şofer a consumat alcool şi a condus o maşină pe bulevardul Marinarilor, provocând un carambol rutier. În aceeaşi noapte, un alt conducător auto a fost prins beat la volan. Din păcate, cazurile sunt extrem de numeroase şi fenomenul proliferează, în pofida măsurilor luate de autorităţi. Tocmai din acest motiv, poliţiştii de la Rutieră au organizat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe şoselele Constanţei o razie pentru depistarea şi sancţionarea şoferilor care se urcă la volan sub influenţa alcoolului. În cadrul acţiunii, oamenii legii au oprit în trafic peste 300 de autoturisme, au testat cu aparatul Drager 257 de şoferi, au constatat patru infracţiuni, au dat 12 amenzi şi au reţinut cinci permise. Un tânăr de 29 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând o maşină deşi se afla sub influenţa alcoolului. Oamenii legii l-au tras pe dreapta pe strada Mircea cel Bătrân, din municipiul Constanţa. În momentul în care l-au testat cu aparatul Drager, poliţiştii au descoperit că suspectul avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un alt tânăr este cercetat de oamenii legii, care l-au depistat la volanul unei maşini, pe strada Primăverii. Oamenii legii spun că şoferul avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Nu toţi şoferii au fost atât de cooperanţi când a venit vorba despre controlul poliţiştilor. Un bărbat de 54 de ani, tras pe dreapta pe bulevardul Tomis, a refuzat să sufle în aparatul etilotest. Suspectul s-a opus şi recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, aşa că s-a ales cu dosar penal.