Razii de amploare la Constanța! Zeci de polițiști au căutat șoferi beți și drogați!

Zeci de polițiști de la Serviciul Rutier au luat cu asalt, în noaptea de vineri spre sâmbătă, șoselele din municipiul Constanța și din județ, pentru prinderea șoferilor care pun în pericol siguranța celorlalți conducători auto urcându-se la volan beți sau sub influența drogurilor. Ca de obicei, raziile oamenilor legii au scos la iveală nivelul de inconștiență teribil al unor indivizi ce nesocotesc legea și riscurile uriașe la care îi supun pe cei din jur prin alegerile lor. Polițiștii au întocmit cinci dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului și au dat amenzi în valoare totală de 15.250 de lei. Totodată, aceștia au reținut opt permise și au retras două certificate de înmatriculare, după ce au constatat că ITP-urile vehiculelor verificate erau expirate. Polițiștii atrag atenția asupra consecințelor pe care obiceiul de a conduce băut le poate avea. "Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul de conducere este reţinut fără drept de circulaţie", se arată într-un comunicat de presă dat publicității de Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța. Acțiunile polițiștilor de la Rutieră au continuat în noaptea de sâmbătă spre duminică, atunci când au mai depistat în trafic trei șoferi beți, dar și doi indivizi care s-au urcat la volan cu toate că nu au permis.