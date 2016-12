Răzvan, băieţelul cu inima... construită!

Campania „Dă o speranţă”, iniţiată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia „Fantasio”, care îşi propune strângerea de fonduri pentru copiii chinuiţi de boli, a ajuns la cea de-a cincea ediţie. Cotidianul „Telegraf” susţine campania, alături de Neptun TV (care va transmite în direct emisiunea TELEDON „Dă o speranţă” de la Maritimo Shopping Center, în 1 iunie, începând cu ora 15.00), dar şi de Radiourile Constanţa, Neptun şi Mamaia. În fiecare zi vă vom prezenta câte un caz care are nevoie disperată de noi toţi. Pentru donaţii, atât în euro, cât şi în lei, vom pune la dispoziţie conturile, dar şi două numere de telefon, pentru donaţii de cinci şi zece euro. Astăzi, prezentăm cazul lui Răzvan Adrian Ruse, un copil de cinci ani din Eforie, care s-a născut cu o malformaţie congenitală la inimă - tetralogia Fallot, ceea ce înseamnă că inima sa nu funcţionează normal.

De când s-a născut, Răzvan Adrian Ruse, un copil de cinci ani din Eforie, este aproape, zi de zi, în spitale. Cadrele medicale îi sunt deja buni prieteni. Ştie că medicii şi asistentele medicale vor să-l facă bine. Diagnosticul stabilit copilului a „căzut ca un trăsnet” pentru familia sa: defect septal ventricular şi canal arterial persistent mic. Deja a suferit trei operaţii, două la Târgu Mureş şi una în Germania. Acum are implantată o valvă pulmonară de bovină care trebuie schimbată, pentru că el este în creştere. Părinţii l-au dus în străinătate atunci când medicii din România spuneau că nu se mai poate face nimic. Ei îi sfătuiau să aştepte, deşi băieţelul nu era bine. Avea crize şi se învineţea! De atunci, Răzvan a intrat în baza de date a unui spital din Germania şi anual trebuie să meargă la control. „În Germania, am cunoscut un medic român. El a fost cel care l-a operat pe Răzvan şi ne-a spus că mai are nevoie de câteva intervenţii. Stăm cu emoţii că în orice moment se poate întâmpla ceva rău, pentru că boala sa este imprevizibilă”, a spus mama băieţelului, Florentina Ruse. Ea a adăugat că dotările şi serviciile din Germania nu se compară cu cele din România, fiind superioare, dar şi costurile sunt pe măsură. O dată pe an, băieţelul trebuie să meargă la control în Germania, iar la şase luni la Bucureşti, la Spitalul „Marie Curie”. O mie de euro costă consultaţia şi drumul până în Germania, sumă mult prea mare pentru familia Ruse. Tocmai de aceea, Răzvan are nevoie de ajutorul constănţenilor cu suflet mare.

OPT SUFLETE POT FI SALVATE Vă prezentăm cele opt cazuri care au nevoie de noi: Buruiană Cătălin - 40 ani, diagnosticat cu poliartrită reumatoidă, gonartroză bilaterală anchilozantă şi coxartroză bilaterală, artropatie psoriazică; Tudorache Niţă-Andrei - 6 ani, diagnosticat cu întârziere în dezvoltare neuropsihică, sindrom hiperkinetic; Ruse Adrian-Răzvan - 5 ani, diagnosticat cu tetralogie Fallot şi defect septal ventricular; Teodorescu Delia - 12 ani, diagnosticată cu malformaţie congenitală la pleoapa dreaptă şi papilom nazal; Vintilă Ionuţ-Ilie - 14 ani, diagnosticat cu sarcom Ewing antebraţ drept operat, metastaze pulmonare; Burlacu Felicia, Burlacu Dorin, Burlacu Ciprian - 5 ani, 6 ani şi respectiv 7 ani, prezintă întârzieri în dezvoltare şi deficit de atenţie; Drăgan Robert-Alexandru - 16 ani, diagnosticat cu retard mintal uşor, hipoacuzie medie, dislalie polimorfă, ADHD; Militaru Andreea-Liliana - 7 ani, diagnosticată cu sechele PCI; diplegie cu mers independent imposibil; retard în dezvoltare psihomotorie.

Pentru donaţii: BCR Constanţa - RO58 RNCB 0114 0320 5734 0064 - EURO; BCR Constanţa RO85 RNCB 0114 0320 5734 0063 - RON. De asemenea, pentru donaţii în lei sau euro, sunt puse la dispoziţie numerele de telefon cu suprataxă apelabile doar în reţeaua Romtelecom, astfel: 0900 900 352 (pentru 5 euro) şi 0900 900 350 (pentru 10 euro).